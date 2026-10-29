신한은행, 국가유산청과 '창경궁 오디오 가이드' 서비스 시행

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 29일 창경궁 오디오 가이드 서비스를 시작했다
- 창경궁 주요 지점 13곳의 역사와 의미를 음성으로 소개했다
- QR코드로 다국어 음성 해설과 수어 영상을 무료 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 국가유산청 궁능유적본부 창경궁관리소와 함께 29일부터 서울 종로구 창경궁 관람객을 위한 '창경궁 오디오 가이드' 서비스를 실시한다고 밝혔다.
이번 서비스는 창경궁 전각과 주요 관람 지점 등 총 13곳의 역사와 의미를 음성으로 소개한다. 각 공간에 얽힌 이야기를 주제별 스토리텔링 방식으로 전달해 궁궐의 역사와 문화를 이해하도록 구성했다.
관람객은 창경궁 내 안내판의 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 신한은행 사회공헌 웹사이트 '아름다운은행'에서 무료 음성 해설을 이용할 수 있다. 해설에는 배우 김영민·김현주와 전문 성우진이 참여했으며, 외국인과 청각장애인 관람객을 위한 영어·중국어·일본어 음성 및 수어 영상도 함께 제공된다.
신한은행 관계자는 "오디오 가이드가 창경궁의 역사와 가치를 전하는 계기가 되길 바란다"며 "일상에서 국가유산을 접할 수 있도록 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
한편 신한은행은 2020년 숭례문을 시작으로 덕수궁, 광화문광장, 창덕궁, 창덕궁 후원, 종묘 등으로 오디오 가이드 서비스를 확대해 왔다. 29일부터 11월15일까지 열리는 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간에는 창경궁이 무료로 개방된다.
eoyn2@newspim.com