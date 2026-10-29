컴투스 '서머너즈 워', 월드 아레나 승리 보상 2배 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 컴투스는 29일 서머너즈 워 월드 아레나 보상 이벤트를 시작했다
- 월드 아레나 승리 시 명예 훈장을 두 배로 지급한다
- 내달 15일까지 누적 승리와 등급에 따라 추가 보상을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스는 모바일게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'에서 내달 15일까지 월드 아레나 승리 보상을 확대하는 이벤트를 진행한다.
이벤트 기간 중 월드 아레나에서 승리하면 게임 내 재화인 명예 훈장을 2배로 획득할 수 있다. 명예 훈장은 월드 아레나 상점에서 소환서와 형상 변환 등으로 교환 가능하다.
매일 월드 아레나를 1회 플레이하는 데일리 미션을 완료하면 명예 훈장 50개를 받는다. 누적 완료 횟수에 따라 연성석과 빛과 어둠의 소환서 등을 추가로 제공한다. 누적 10회 완료 후에는 추가 완료마다 신비의 소환서 1장이 지급되며 최대 9장까지 획득 가능하다.
월드 아레나 누적 승리 횟수에 따른 보상도 마련된다. 정해진 승리 횟수를 달성하면 데빌몬과 전설의 소환서 등을 획득할 수 있으며 이벤트 기간에 달성한 등급에 따라 신비의 소환서와 명예 훈장도 지급한다.
이번 이벤트는 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 월드 파이널을 앞두고 진행된다. SWC2026 월드 파이널은 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 개최된다.
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