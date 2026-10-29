넷마블 '세븐나이츠 리버스', 신규 영웅 추가 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 29일 ‘세븐나이츠 리버스’에 신규 영웅 쥬다스를 추가했다.
- 리의 각성을 비롯해 1.5주년 기념 이벤트와 루비 페스타를 시작했다.
- 무한의 탑을 450층으로 확장하고 결투장 시스템을 개편했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'에 신규 영웅 '쥬다스'를 추가하는 업데이트를 29일 실시했다.
새로 추가된 '쥬다스'는 심연의 사도 소속 영웅으로 강력한 화력을 바탕으로 적을 제압하는 만능형 딜러다. 기존 영웅 '리'의 각성도 함께 추가돼 방어형 탱커로서 생명력 전환과 회복 능력을 갖춘다.
이번 업데이트는 12월까지 진행되는 1.5주년 프로모션 'Re:BIRTH Day 전야제'의 시작을 알린다. 넷마블은 이 기간 매주 다양한 테마의 이벤트와 혜택을 제공한다.
기념 이벤트로 1.5주년 루비 페스타를 진행한다. 14일간 게임에 접속하기만 해도 총 1만5000개의 루비를 받을 수 있다. 신규 시나리오 이벤트 '버려진 자들의 묵시록'에서는 스토리와 도전 스테이지를 완료해 전설 영웅 '아리스'·'백각'과 각종 장비, 강화석 등을 획득할 수 있다.
콘텐츠도 개편됐다. 무한의 탑 최고 층수가 기존 400층에서 450층으로 확장됐고 일반 결투장에는 리그 승급 및 강등 시스템이 도입됐다. 기존 상급 결투장은 '이벤트 결투장'으로 명칭을 바꾸고 3대3 전투, 장신구 제한 모드 등 새로운 규칙을 적용했으며 승점 달성 보상을 추가했다.
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