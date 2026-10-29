중부발전, 강원풍력 1단계 공사 완료…발전용량 30MW→90MW 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국중부발전은 28일 강원풍력 1단계 리파워링을 준공했다
- 노후 발전기 15기를 교체해 발전용량을 30MW에서 90.3MW로 늘렸다
- 중부발전은 2·3단계 사업을 통해 총용량을 200MW 이상으로 확대한다
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발전 용량 3배 확대…생산전력 RE100 기업 공급
2·3단계 추가 추진…200MW 이상 풍력단지 조성
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국중부발전(사장 이영조)이 강원풍력발전단지의 노후 발전설비를 교체해 발전용량을 기존 30메가와트(MW)에서 90.3MW로 약 3배 확대했다.
중부발전은 지난 28일 강원도 평창군 강원풍력발전 신사옥에서 '강원풍력발전 1단계 리파워링(Repowering) 공사' 준공식을 개최했다고 29일 밝혔다.
강원풍력발전은 지난 2006년 총 98MW 규모로 상업운전을 시작한 국내 1세대 풍력발전단지다. 당시 2MW급 풍력발전기 49기를 설치했으며, 설비 노후화 문제를 해결하기 위해 지난 2024년 7월부터 발전설비 교체공사를 추진했다.
이번 사업은 국내 대규모 풍력발전단지에서 처음으로 준공된 리파워링 사업이다. 리파워링은 오래된 풍력발전기를 철거하고 발전 효율이 높은 신규 설비로 교체하는 방식이다.
효성중공업이 시공을 맡았으며, 기존 2MW급 발전기 15기(30MW)를 철거하고 4.3MW급 신규 발전기 21기(90.3MW)를 설치했다. 약 27개월간의 공사를 거쳐 올해 10월 준공검사와 설비 인수를 최종 완료했다.
이를 통해 별도의 부지를 추가로 확보하지 않고도 발전용량을 기존보다 약 3배 늘렸다. 신규 고성능 발전기를 도입하면서 설비 이용률도 높일 수 있게 됐다.
이번에 교체한 풍력발전기에서 생산되는 전력은 국내 '재생에너지 100% 사용(RE100)' 이행 기업에 전량 직접 판매된다. 이를 통해 국내 수출기업 등의 친환경 전력 확보를 지원할 계획이다.
강원풍력발전은 이번 1단계 준공을 시작으로 2·3단계 리파워링 사업도 추진할 예정이다. 전체 발전단지의 설비 교체가 완료되면 총발전용량이 200MW를 넘는 대규모 풍력발전단지로 확대될 전망이다.
안성규 중부발전 기술안전본부장은 "중부발전은 강원풍력발전의 주요 주주사로서 향후 진행될 2·3단계 리파워링 사업이 차질 없이 완수될 수 있도록 필요한 지원을 이어갈 것"이라며 "앞으로도 재생에너지 보급 확대를 통해 공기업으로서의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com