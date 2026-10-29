이형일 "탄소중립을 성장동력으로…개도국 감축실적, 민간투자로 연결"

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글로벌녹색성장서밋서 기후대응·성장 선순환 강조

한국형 녹색대전환으로 녹색 제조 강국 도약 추진

GGGI와 고신뢰 탄소시장 구축·기술 협력 확대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 "개발도상국의 기후위기 대응이 새로운 재원 확보와 지속가능한 성장으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 강조했다.

이 부총리는 이날 서울 웨스틴 조선호텔에서 열린 '글로벌녹색성장기구(GGGI) 글로벌녹색성장서밋'에서 축사를 통해 글로벌 고신뢰 탄소시장(GVCM)을 통한 온실가스 감축과 민간투자 확대 구상 등에 관해 소개했다.

그는 "환경 보호와 경제 성장을 상반되는 목표로 보는 과거 방식으로는 기후 위기 대응에 성공하기 어렵다"며 "온실가스 배출을 줄이기 위한 탈탄소 전환과 신산업 육성이 새로운 기술과 산업을 탄생시키고, 투자와 일자리를 창출하는 원동력으로 이어지게 해야 한다"고 설명했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 10월 29일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 '글로벌녹생성장기구(GGGI), 글로벌녹색성장주간(GGGW) 서밋'에 참석해 축사를 하고 있다. [사진=재경부] 2026.10.29 rang@newspim.com

이를 위한 국내 정책으로는 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략을 제시했다.

이 부총리는 "한국 정부는 탄소중립이 새로운 성장 동력 창출이라는 선순환 구조로 이어질 수 있도록 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략을 발표했다"며 "K-GX 전략을 통해 기후 위기 대응을 넘어, 한국의 경제 체질을 전면 개편해 녹색 제조 강국으로 도약하는 것이 목표"라고 말했다.

정부는 탄소 다배출 업종의 탈탄소 전환과 재생에너지 확산, 수송 분야 전동화를 추진할 계획이다. 전기차와 배터리, 태양광, 풍력, 소형모듈원자로(SMR), 전력기기, 전력반도체, 히트펌프, 수소, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등 10대 녹색산업도 육성한다.

국제협력 분야에서는 한국의 기술과 개발도상국의 기후대응 수요를 연결하는 데 중점을 뒀다.

이 부총리는 재경부가 GGGI 한국그린뉴딜신탁기금을 통해 한국의 기술과 경험을 활용한 개발도상국 지원사업을 발굴해 왔다고 설명했다. 그러면서 "한국의 우수한 기술이 국제사회의 기후위기 대응에 적극적으로 기여할 수 있도록 국제사회의 수요와 한국의 기술 매칭을 더욱 강화하도록 하겠다"고 부연했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 10월 29일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 '글로벌녹생성장기구(GGGI), 글로벌녹색성장주간(GGGW) 서밋'에 참석해 축사를 하고 있다. [사진=재경부] 2026.10.29 rang@newspim.com

GGGI와 함께 추진하는 GVCM은 새로운 국제협력 모델로 제시했다. GVCM은 유엔기후변화협약 기준을 활용해 신뢰도를 높이고, 국제 거래를 활성화하기 위해 한국 주도로 구축 중인 탄소시장이다.

정부는 규제시장과 자발적 시장에서 모두 활용할 수 있는 탄소 크레딧을 발행하고 개발도상국 등이 참여하는 운영체계를 구축할 방침이다. 크레딧 기록·발행에는 블록체인 기술도 활용한다.

이 부총리는 "GVCM은 개발도상국에서 창출된 온실가스 감축실적을 국제적으로 활용 가능한 신뢰도 높은 탄소 크레딧으로 전환해 온실가스 감축과 민간투자 확대를 촉진하고자 한다"고 설명했다.

김상협 GGGI 사무총장은 "한국그린뉴딜신탁기금을 통해 녹색투자 성과를 확대하고, 글로벌 고신뢰 탄소시장을 통해 고신뢰 탄소 크레딧 제도와 인프라를 개도국에 확산하는데 글로벌녹색성장기구도 적극 노력하겠다"고 화답했다.

이 부총리는 "우리에게 주어진 Plan A는 기후위기에 대응하는 동시에 이를 새로운 성장의 기회로 전환하는 것이라고 생각한다"며 "새로운 기회를 만드는 것은 어느 한 국가의 노력만으로는 어렵다"고 국제사회의 관심과 지지를 당부했다.

rang@newspim.com