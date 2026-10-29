'무쇠소녀단3' 설인아·금새록·한지현·연우, 이번엔 쇼트트랙 금메달 도전

AI 핵심 요약beta
- 설인아·금새록·한지현·연우가 26일 쇼트트랙 계주에 도전했다
- 네 사람은 대회까지 150일 남기고 극한 훈련에 돌입했다
- 무쇠소녀단3는 26일 저녁 8시40분 tvN에서 첫 방송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 쇼트트랙 계주 금메달을 목표로 빙판 위에 오른다.
오는 11월 26일 저녁 8시 40분 첫 방송될 tvN '무쇠소녀단3'는 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 피, 땀, 눈물이 담긴 쇼트트랙 도전기. '무쇠소녀단'의 새 시즌이자 시리즈 최초의 단체 종목 도전으로 뜨거운 관심을 받고 있다.
공개된 1차 티저에는 시즌1 철인 3종 경기 완주, 시즌2 복싱 챔피언 등극에 이어 쇼트트랙 계주 금메달에 도전하는 무쇠소녀들의 세 번째 여정을 예고해 보는 이들의 심박수를 높인다.
설인아, 금새록, 한지현, 연우는 대회까지 단 150일을 남겨두고 쇼트트랙에 첫발을 내디딘 상황. 빙판 위 질주를 위해 극한의 훈련에 돌입한 4인방이 한계와 두려움을 마주하는 순간부터 폭발적인 스피드, 아찔한 코너링, 짜릿한 추월 장면까지 볼 수 있어 눈길을 끈다.
특히 갖은 어려움 속에서도 서로 격려하고 의지하며 진정한 원팀으로 거듭날 무쇠소녀들의 케미스트리와 이들이 써 내려갈 영화 같은 이야기가 궁금증을 자극하고 있다. 또한 설인아는 "반드시 금메달을 딸 거다"라고 자신감을 표출해 이번 시즌에도 이어질 '운동 천재'의 저력이 기대되고 있다.
시즌2에서 복싱을 통해 끈기와 근성을 제대로 보여준 금새록은 "'무쇠소녀단'은 해!"라고 말해 포기하지 않고 일단 해보는 '무쇠적 사고'를 드러낸다. 이번 시즌에 새롭게 합류한 한지현은 "결국엔 해낸다", 연우는 "절대 질 수 없다"고 각오를 다져 뉴페이스들의 활약에도 이목이 집중되고 있다.
더불어 '무쇠소녀단3' 포스터에는 시즌1부터 무쇠소녀들의 든든한 조력자이자 정신적 지주로 함께해 온 김동현 단장과 쇼트트랙 계주 금메달 획득을 목표로 차가운 얼음판 위에서 뜨거운 열정의 레이스를 펼칠 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 모습이 담겨 응원을 불러일으킨다.
무쇠소녀들의 진정성 가득한 여정을 통해 긍정 에너지를 선사하며 매 시즌 레전드를 남긴 '무쇠소녀단'의 새로운 이야기는 오는 11월 26일 저녁 8시 40분 첫 방송될 tvN '무쇠소녀단3'에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com