[2보] 北, 원산서 단거리 탄도미사일 10여 발 동해로…17일 만에 또 도발

AI 핵심 요약beta
- 북한은 29일 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발을 발사했다
- 합참은 한미일이 관련 정보를 공유하며 추가 발사에 대비하고 있다고 밝혔다
- 이번 발사는 올해 17번째이자 10월 들어 세 번째 탄도미사일 발사다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한꺼번에 10여 발… 600㎜ 초대형방사포(KN-25) 가능성
합참 "감시·경계 강화"… 한·미·일 정보 공유하며 대비태세
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 29일 강원도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 10여 발을 발사했다. 지난 12일 평양 일대에서 탄도미사일 수 발을 쏜 이후 17일 만이다.
합동참모본부는 이날 "우리 군은 오늘 12시 30분쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 십여 발을 포착했다"고 밝혔다.
합참은 "추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한·미·일은 '북 탄도미사일' 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 덧붙였다. 비행거리와 고도 등 구체적인 제원은 공개되지 않았다.
북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 17번째이며, 10월 들어서만 세 번째다. 북한은 지난 3일 원산 일대에서 탄도미사일 1발을 쏜 뒤 김정은 국무위원장이 참관한 '중거리 전략미사일' 발사훈련이라고 주장했다.
12일에는 평양 일대에서 수 발을 발사했고, 이 중 일부는 900㎞ 이상을 비행했다. 북한은 이튿날 이를 '전술탄도미사일 시험발사'라고 발표했다.
한 번에 10여 발을 쏜 점이 눈에 띈다. 북한은 올해 3월 14일과 8월 20일에도 평양 일대에서 단거리 탄도미사일 10여 발을 발사했는데, 두 차례 모두 한·미 군 당국이 단거리 탄도미사일로 분류하는 600㎜ 초대형방사포(KN-25)로 추정됐다. 이번에는 발사 지점이 원산 일대라는 점이 다르다.
gomsi@newspim.com