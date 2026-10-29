[MLB] '창단 58년 만의 첫 WS 우승' MIL, TB 4-1 제압…미저로우스키 5.2이닝 무실점 호투

AI 핵심 요약beta
- 밀워키가 29일 탬파베이를 꺾고 창단 58년 만에 첫 WS 우승을 했다.
- 밀워키는 미저로우스키의 5.2이닝 무실점 역투로 4-1 승리를 했다.
- 시리즈 전적 4승 1패로 탬파베이는 세 번째 WS 우승 도전에 실패했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=밀워키가 창단 58년 만에 처음 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS·7전4선승제) 정상에 올랐다.
내셔널리그(NL) 챔피언인 밀워키는 29일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이와 WS 5차전에서 제이컵 미저로우스키의 역투와 팀 8안타에 힘입어 4-1로 승리했다.
이로써 시리즈 전적 4승 1패를 기록한 밀워키는 1969년 팀 창단 이후 58시즌 만에 첫 WS 우승컵을 차지했다. 앞서 밀워키는 아메리칸리그(AL) 소속이던 1982년 WS에 진출했으나 세인트루이스에 3승 4패로 패해 준우승에 그쳤다. 이후 44년 만에 WS에 진출했다.
이날 양 팀 에이스 미저로우스키와 드루 라스무센이 선발 대결을 펼친 가운데 밀워키가 선취점을 뽑았다. 밀워키는 2회초 브라이스 투랑이 좌중간 2루타를 치고 나가자 쿠퍼 프렛이 중전 적시타를 때려 1-0으로 앞섰다.
4회에는 탬파베이 선발 라스무센이 내려가고 불펜이 가동되자 프렛과 개럿 미첼, 데이비드 해밀턴이 3연속 안타로 2-0을 만들었다.
6회에는 윌리엄 콘트레라스의 2루타와 프렛의 희생플라이로 2점을 추가해 4-0으로 달아나며 승기를 잡았다.
끌려가던 탬파베이는 9회말 2사 후 챈들러 심프슨의 2루타로 1점을 만회했지만 더 쫓아가지 못했다.
가장 빠른 공을 던지는 것으로도 잘 알려진 미저로우스키는 6회 2사 후 다리 경련으로 교체되기 전까지 5.2이닝 2피안타 1사사구 2탈삼진 무실점을 기록했다. 1차전에 이어 5차전에서도 승리를 챙겼다.
탬파베이는 선발 라스무센이 4회까지 1실점 하고 내려간 뒤 불펜진도 밀워키 타선을 막지 못했다. 1998년 창단 후 2008, 2020년에 이어 세 번째 WS 우승에 도전한 탬파베이는 이번에도 준우승에 만족해야 했다.
willowdy@newspim.com