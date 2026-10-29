뉴진스 '제로', 스포티파이서 1억 스트리밍…팀 통산 17번째

AI 핵심 요약beta
- 뉴진스는 29일 ‘제로’가 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파했다고 밝혔다
- ‘제로’는 누적 재생 1억 회를 넘기며 팀 통산 17번째 억대 곡이 됐다
- 2023년 공개된 협업 CM송으로 중독성 있는 멜로디와 영상이 호응을 얻었다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴진스의 '제로(Zero)'가 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다.
29일 스포티파이에 따르면 뉴진스와 코카-콜라의 컬래버레이션곡 '제로'가 지난 27일 기준 누적 1억 1만 2208회 재생됐다. 이는 팀 통산 17번째 억대 스트리밍 곡이다.
2023년 4월 공개된 'Zero'는 뉴진스와 코-크 스튜디오의 협업 프로젝트 일환으로 만들어진 CM송이다. 팝과 알앤비 코드, 저지 클럽 리듬 등 다양한 사운드를 믹스해 뉴진스만의 청량하면서도 트렌디한 감성을 극대화했다. 특히 구전 멜로디를 재해석한 후렴구가 한 번 들으면 잊히지 않는 강한 중독성을 선사한다.
음원과 함께 공개된 뮤직비디오 역시 큰 호응을 얻었다. 서로 다른 세계에 살던 멤버들이 만나 교감하며 즐거운 추억을 쌓는 이야기다. 멤버들의 자연스럽고 밝은 매력이 돋보여 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.
alice09@newspim.com