청주 음식·전통주 한자리에…31일 미식·주 페스타

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 31일부터 미식·주 페스타를 문화제조창에서 개최했다
- 지역 음식점 13곳과 전통주 등 11개 부스가 참여했다
- 옛 조리법 시연과 전통주·장류 만들기 체험을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주의 향토 음식과 전통주를 맛보고 옛 조리법을 체험할 수 있는 '2026 청주 미식·주(酒) 페스타'가 오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 문화제조창 잔디광장에서 열린다.
29일 청주시에 따르면 올해 2회째인 이번 축제에는 지역 음식점 13곳과 전통주·수제맥주·장류 등을 소개하는 11개 부스가 참여한다.
청주 삼겹살과 짜글이 등 지역 먹거리와 특산 식재료를 현장에서 맛보고 구매할 수 있다.
1910년대 청주 지역 음식 조리법을 담은 '반찬등속'을 활용한 음식 시연과 오이김치·전통 다과상 체험도 마련된다.
고추장·빠금장 만들기, 전통주 담아가기, 찻잔 만들기 등 참여 프로그램도 운영한다.
개막식은 31일 오후 3시에 열리며 전통주 칵테일 공연과 문화공연도 이어진다.
세부 체험 일정과 참여 방법은 현장 안내를 통해 확인할 수 있다.
시 관계자는 "청주의 음식과 술에 담긴 이야기를 시민과 관광객이 직접 맛보고 즐길 수 있도록 준비한 만큼 많은 방문을 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com