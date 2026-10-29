대전교육청 "2025회계연도 세출 3조1547억원·세입 3조2707억원"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 29일 2025회계연도 결산자료를 공개했다
- 지난해 교육재정은 세입 3조2707억원, 세출 3조1547억원으로 집계됐다
- 공시에는 주요 투자사업 등 공통·특수공시 19개 분야가 담겼다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청의 지난해 교육재정은 세입 3조2707억원, 세출 3조1547억원으로 집계됐다.
29일 시교육청에 따르면 교육재정 운용 투명성과 책임성을 높이기 위해 2025회계연도 결산 기준 지방교육재정공시 자료를 홈페이지에 공개했다.
이번 자료는 시민들이 재정 운용 현황을 쉽게 파악할 수 있도록 연도별 비교 자료와 도표, 그래프 등을 활용해 구성했다.
공시 내용은 세입·세출 운용 현황, 기금 운용, 재정 운용 상황, 주요 투자사업 추진 현황 등 14개 분야의 공통공시와 지방재정공시심의위원회 심의를 거쳐 선정한 특수공시로 나뉜다.
특수공시 대상 사업은 대전진로융합교육원 설립, 온동네 방과후·돌봄센터 구축 및 운영, 대전특수교육수련체험관 조성, 에듀힐링센터·위(Wee)센터 이전, 학력인정 평생교육시설 노후시설 개선 등 5건이다.
재정공시 자료는 시교육청 홈페이지(정보공개-재정정보-재정공시)메뉴에서 확인할 수 있다.
시교육청 관계자는 "이번 재정공시가 시민들이 교육청의 재정 운용 현황을 투명하게 이해하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 재정 운용의 투명성과 효율성을 높여 건전하고 내실 있는 교육재정을 운영하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com