군포시, 버스 총파업 대비 비상수송대책본부 가동...무료 셔틀버스 투입

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 29일 버스노조 총파업에 비상수송본부를 가동했다
- 시는 30일과 11월 2일 무료 셔틀버스 3개 노선을 운행한다
- 서울 시내버스와 군포 마을버스는 파업에도 정상 운행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울버스·군포 마을버스 정상 운행
BIS·SNS·전광판 통해 우회 노선 안내
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 30일 예고된 경기도버스노동조합의 총파업에 선제 대응하기 위해 비상수송대책본부를 가동하고 대체 셔틀버스를 투입하는 등 시민 불편 최소화 대책을 수립했다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 경기지역 버스 노사 간 임금 및 단체협약 교섭 결렬로 30일 첫차부터 파업이 예고됨에 따라 시는 지난 28일부터 부시장을 본부장으로 하는 비상수송대책본부를 비상 운영 체제로 전환했다. 대책본부는 총괄·수송대책·지원점검·홍보 등 4개 반으로 나뉘어 운수업체 및 관계기관과 연계해 비상 상황에 대응한다.
시는 출퇴근길 교통 대란을 예방하기 위해 관용 버스와 전세버스를 전격 동원, 송정·부곡·당정 및 산본 일대를 운행하는 무료 셔틀버스 3개 노선을 긴급 마련했다.
대체 셔틀버스는 주요 주거지역과 전철역 등 거점 정류소를 연결하며 파업 기간인 30일과 11월 2일 출퇴근 시간대(오전 7시~9시, 오후 5시 30분~7시 30분)에 운행된다. 출근 시간대에는 매시 정각, 퇴근 시간대에는 매시 30분에 각 기점에서 출발하며 정해진 거점 정류소에서 승하차할 수 있다.
이번 총파업에도 서울 시내버스와 군포시 관내 마을버스는 정상 운행을 유지한다. 시는 시민 혼란을 막기 위해 시 누리집, SNS, 버스정보시스템(BIS), 도로전광표지(VMS), 정류장 안내문 등을 통해 파업 노선 및 대체 수단 정보를 다각도로 안내하고 있다.
한대희 군포시장은 "시민 불편을 줄이는 것을 최우선 과제로 삼아 이동 공백이 생기지 않도록 비상수송체계 가동에 만전을 기하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com