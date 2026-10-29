콘티넨탈타이어, 한국품질만족지수 수입타이어 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어는 29일 수입타이어 품질만족도 1위에 선정됐다
- 한국표준협회 조사는 실제 이용자와 전문가 평가를 종합해 순위를 결정했다
- 스포츠콘택트 7은 국제 비교 테스트 29회 중 27회 상위권을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 콘티넨탈타이어가 국내 소비자와 전문가를 대상으로 한 품질만족도 조사에서 수입타이어 부문 1위를 차지했다.
콘티넨탈타이어는 29일 한국표준협회(KSA)가 주관한 '2026 한국품질만족지수(KS-QEI)' 조사에서 올해 신설된 수입타이어 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다.
한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동 개발한 평가 지표다. 실제 제품 이용자와 전문가를 대상으로 성능과 신뢰성, 내구성 등을 평가하는 사용품질과 이미지, 인지성 등을 평가하는 감성품질을 종합해 순위를 결정한다.
콘티넨탈타이어는 이번 조사에서 두 평가 항목을 종합한 결과 수입타이어 부문 최고 평가를 받았다.
콘티넨탈타이어는 디지털 시뮬레이션과 다양한 노면 조건에서의 주행 시험을 통해 제품 성능을 검증하고 있다. 초고성능 타이어 '스포츠콘택트 7'은 출시 이후 국제 타이어 비교 테스트 29회 중 27회에서 상위 3위에 올랐다.
앞서 지난 5월에는 '2026 브랜드 고객충성도 대상'에서 2년 연속 타이어 부문 1위를 차지했다.
니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 "타이어는 운전자 안전과 직결되는 제품인 만큼 지속적인 품질 검증이 중요하다"며 "앞으로도 제품 개발과 성능 개선을 통해 고객 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com