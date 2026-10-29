브레인즈컴퍼니, 공공솔루션마켓서 IT 운영관리 솔루션 소개

AI 핵심 요약beta
- 브레인즈컴퍼니가 29일 공공솔루션마켓 참가와 솔루션 공개를 밝혔다
- 전시에서 공공 시스템 예방점검 자동화와 표준운영절차 관리 기능을 소개한다
- Zenius EMS·ITSM의 AI 장애 대응과 업무 이력 관리 기능을 시연한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공공 표준운영절차 기반 업무·이력 관리 지원
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 지능형 IT 인프라 통합관리 솔루션 전문기업 브레인즈컴퍼니가 오는 11월 19일 서울 코엑스에서 열리는 '제28회 공공솔루션마켓'에 참가해 'Zenius EMS'와 'Zenius ITSM'을 선보인다고 29일 밝혔다.
이번 전시에서는 지난 4월 시행된 행정안전부의 '행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시'에 대응한 예방점검 자동화와 표준운영절차 기반 IT 서비스 관리 기능을 소개한다. 해당 고시는 공공 정보시스템의 안정성 강화를 위해 모니터링과 예방점검, 표준운영절차 등 주요 운영 관리 기준을 규정하고 있다.
'Zenius EMS'는 IT 인프라 통합 모니터링부터 장애 대응과 예방점검까지 지원하는 솔루션이다. 'Zenius GPM'을 활용해 정기 예방점검을 자동화하고 반복적인 수작업을 줄일 수 있다. 또 AI 에이전트(Agent)를 통한 장애 원인 분석과 스크립트 기반 자동 복구 기능 등을 지원한다.
'Zenius ITSM'은 공공 표준운영절차에 따른 업무 처리와 이력 관리를 지원한다. 요청과 장애, 변경 등 주요 업무를 정해진 절차에 따라 처리하고 진행 상황과 결과를 관리할 수 있다. 기관별 운영 환경에 따라 업무와 승인 절차를 구성하는 기능도 제공한다.
브레인즈컴퍼니는 이번 전시에서 Zenius EMS의 예방점검 자동화와 AI 기반 장애 대응, Zenius ITSM의 업무 처리 및 이력 관리 기능을 시연할 예정이다.
브레인즈컴퍼니 관계자는 "공공 정보시스템의 안정성 관리 기준이 강화되면서 예방점검과 표준운영절차에 따른 체계적인 업무 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "앞으로도 공공기관의 운영 환경과 요구사항을 적극 반영해 관련 솔루션을 지속적으로 고도화하고, 공공 IT 운영 관리 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com