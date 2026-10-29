오리엔트정공, 전기차 배터리용 갭패드 개발

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트정공은 29일 전기차 배터리용 갭패드 자체 개발을 완료했다
- 갭패드는 조립만으로 열전달을 높여 자동화 생산과 시간 단축이 가능하다
- 회사는 전동화 부품 전반으로 적용을 확대하고 양산 공급을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주요 고객사와 성능 검증·양산 적용 협의
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 전동화 부품 전문기업 오리엔트정공이 전기차 배터리용 열계면소재(TIM)인 갭패드 자체 개발을 완료했다고 29일 밝혔다.
갭패드는 배터리와 방열 부품 사이의 미세한 틈을 채워 열전달을 돕는 소재다. 부품 간 단차와 진동에 대응하면서 방열 성능을 확보할 수 있도록 설계됐으며 전기차 배터리 팩의 대량생산과 자동화 공정 적용을 고려해 개발됐다.
기존 액상 겔 형태의 방열소재는 도포와 경화 공정이 필요한 반면 갭패드는 사전에 성형된 판 형태로 공급돼 별도의 현장 경화 과정 없이 조립할 수 있다. 회사는 이를 통해 로봇 기반 자동화 생산라인에서 공정을 단순화하고 생산시간을 줄일 수 있다고 설명했다.
오리엔트정공은 기존 우레탄 접착제와 고열전도 갭필러에 이어 갭패드까지 제품군을 확대했다. 고객사의 설계와 생산환경에 따라 적용할 수 있는 열관리 소재 포트폴리오를 구축한다는 계획이다.
자동차부품 분야에서 축적한 정밀 제조기술과 품질관리, 대량생산 경험을 소재기술과 연계해 기술개발부터 양산 공급까지 이어지는 사업체계도 강화할 방침이다. 적용 분야는 전기차 배터리뿐 아니라 전력변환장치 등 열관리가 필요한 전동화 부품으로 확대할 계획이다.
현재 오리엔트정공은 다수의 주요 고객사와 제품 성능 검증 및 양산 적용을 위한 공급 협의를 진행하고 있다. 향후 고객사별 요구 성능에 맞춘 제품 개발과 양산체계를 구축해 신규 매출 기반을 확보한다는 방침이다.
오리엔트정공 관계자는 "전기차 시장의 경쟁이 배터리 성능뿐 아니라 안전성과 생산 효율성으로 확대되면서 열관리 소재의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 개발은 단순한 신제품 출시를 넘어 오리엔트정공이 전동화 핵심부품과 고부가가치 소재를 함께 공급하는 기업으로 성장하기 위한 중요한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.
이어 "기존 자동차부품의 안정적인 생산 기반에 새로운 열관리 소재사업을 접목해 고객사를 확대하고 지속적인 기술개발과 양산 경쟁력 확보를 통해 미래 성장동력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com