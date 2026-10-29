디와이덕양, 美 조지아 신공장서 자동차 내외장 부품 첫 양산

AI 핵심 요약beta
- 디와이덕양이 29일 미국 조지아 신공장에서 부품 양산을 시작했다
- 회사는 현지 생산으로 공급 역량과 물류·원가 경쟁력을 높일 계획이다
- 현대차 SUV 하이브리드용 크래시패드 수주로 북미 공급 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SUV 하이브리드용 크래시패드 신규 수주
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 자동차 내외장 부품 전문기업 디와이덕양이 미국 조지아주 라그랑지(LaGrange)에 위치한 북미 법인 DYA(DY Deokyang America) 신공장에서 자동차 내외장 부품의 첫 양산에 돌입했다고 29일 밝혔다.
디와이덕양은 지난 7월 신공장 개소식 이후 생산설비 구축과 금형 이관, 조립라인 안정화 등을 진행해왔다. 이번 양산을 시작으로 현지 생산 제품의 매출도 순차적으로 반영될 예정이다.
DYA 신공장은 북미에 진출한 글로벌 완성차 고객사에 자동차 내외장 부품을 공급하는 생산 거점이다. 회사는 현지 생산체계 구축을 통해 적기 공급 역량을 높이고 물류 효율성과 원가 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
최근에는 현대차(모비스) 조지아 신공장 주력 차종인 SUV 하이브리드 차량에 적용되는 크래시패드를 수주했다. 회사는 신공법 적용을 통한 기술 및 원가 경쟁력을 바탕으로 해당 수주를 확보했다고 설명했다.
디와이덕양은 기존 고객사의 후속 차종 수주와 함께 북미 지역 글로벌 완성차 업체로 공급처를 확대할 계획이다. DYA 신공장을 북미 사업의 주요 생산 거점으로 활용해 해외 매출 기반을 넓힌다는 방침이다.
배운교 디와이덕양 사장은 "DYA 신공장의 첫 양산은 북미 시장에서 실질적인 사업 확대가 시작됐다는 점에서 의미가 크다"며 "안정적인 양산과 품질 경쟁력을 바탕으로 고객사와의 협력을 강화하고, 신규 수주와 공급 확대를 통해 북미 사업의 성장 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com