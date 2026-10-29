엔젤로보틱스, 보행보조 로봇 '엔젤슈트 H10' 태국 의료기기 등재

AI 핵심 요약beta
- 엔젤로보틱스는 29일 엔젤슈트 H10의 태국 의료기기 등재를 완료했다
- 이번 등재로 태국에서 보행재활·보조 제품 공급 기반을 마련했다
- 말레이시아와 베트남에 이어 동남아 의료기기 시장 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 =엔젤로보틱스는 보행보조 웨어러블 로봇 '엔젤슈트 H10'이 태국 식품의약품청(Thai FDA)의 의료기기 등재 절차를 완료했다고 29일 밝혔다. 말레이시아와 베트남에 이어 세 번째 해외 의료기기 등록이다.
엔젤로보틱스는 앞서 보행재활 웨어러블 로봇 '엔젤렉스 M20'을 태국 의료기기로 등록한 바 있다. 이번 엔젤슈트 H10 등재로 태국에서도 보행재활과 보행보조 제품을 모두 공급할 수 있는 기반을 마련했다. 두 제품은 환자의 기능 수준과 훈련 단계에 따라 상호 보완적으로 활용할 수 있다.
엔젤슈트 H10은 지난해 6월 국내에 정식 출시된 보행보조 웨어러블 로봇이다. 7개의 고정밀 센서를 기반으로 사용자의 움직임과 행동 의도를 파악하고, 동작에 따라 필요한 보조력을 제공하는 것이 특징이다.
보행과 앉기, 서기 등의 동작을 보조하며 움직임에 저항을 주는 '저항 훈련 모드'를 통해 보행 훈련도 지원한다. 사용자 상태와 훈련 목표에 따라 좌우 보조력을 각각 조정하고 설정값을 저장할 수 있는 프리셋 기능도 갖췄다.
태국은 고령 인구 증가와 만성질환 확산 등으로 의료기기 수요가 확대되고 있는 시장이다. 시장조사업체 스타티스타(Statista) 집계 기준 태국 의료기기 시장 규모는 지난해 약 22억 9000만달러(약 3조 708억원)로 추정되며, 2025~2029년 연평균 6.22% 성장해 오는 2029년에는 29억 1000만달러(약 4조원) 규모에 이를 것으로 전망된다.
엔젤로보틱스는 말레이시아와 베트남에 이어 태국에서도 제품 등록을 마치면서 동남아시아 시장 확대를 추진하고 있다. 향후 각국의 의료기기 규제와 현지 시장 환경에 맞춰 제품 경쟁력을 강화할 계획이다.
공경철 엔젤로보틱스 대표는 "이번 태국 의료기기 등재는 엔젤슈트 H10이 동남아 주요 시장에서 제품 라인업을 넓혀가는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 각국 의료기기 규제와 현지 시장 환경에 맞춰 제품 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 엔젤로보틱스는 사용자의 움직임과 행동 의도를 분석해 물리적 도움을 제공하는 피지컬 인공지능(AI) 기술을 기반으로 웨어러블 로봇을 개발하고 있다. 최근 창업자인 공경철 KAIST 기계공학과 교수가 대표이사로 복귀했으며, 헬스케어를 비롯해 산업안전과 국방 등으로 기술 적용 분야를 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com