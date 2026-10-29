프로티나, 골관절염 치료제 후보물질 글로벌 특허 확대

AI 핵심 요약beta
- 프로티나는 29일 골관절염 치료제 PRT-101 특허 출원을 확대했다
- 미국·유럽·일본 등 8개국에서 특허 국가단계 진입을 완료했다
- 일본 제약사 2곳과 비밀유지계약을 맺고 기술이전을 협의 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 신약개발 전문기업 프로티나가 골관절염 치료제 후보물질의 글로벌 특허 출원을 확대하고 일본 제약사와 기술이전 협의를 본격화했다.
29일 프로티나는 골관절염 치료제(DMOAD) 후보물질 'PRT-101'의 핵심 물질 및 치료 용도에 관한 특허에 대해 지난 7월까지 미국, 유럽, 일본, 중국, 캐나다, 호주, 브라질, 멕시코 등 8개 국가·지역에서 특허협력조약(PCT)에 따른 국가·지역단계 진입을 완료했다고 밝혔다. 현재 홍콩과 싱가포르에서도 후속 출원 절차를 진행 중이다.
회사에 따르면 PRT-101은 연골 생성의 핵심 전사인자인 SOX9을 표적으로 하는 계열 내 최초(First-in-Class) 골관절염 치료제 후보물질이다. SOX9 단백질의 응집을 유도해 연골 생성 활성을 높이는 기전으로 기존 치료제와 차별화된다.
프로티나는 현재 다수의 일본 제약사와 PRT-101의 기술이전을 협의 중이며, 이 중 2곳과는 비밀유지계약(CDA)을 체결하고 일본 내 임상개발을 위한 실사를 진행하고 있다. 국내에서는 2027년 3분기 임상 1상 임상시험계획(IND) 신청을 목표로 개발을 진행 중이다.
비만·대사질환 치료제 후보물질 'PRT-1309'의 지식재산권 확보에도 나섰다. PRT-1309는 포도당 의존성 인슐린 분비 촉진 폴리펩타이드 수용체(GIPR) 길항 기전의 항체 신약 후보물질로 지난 6월 신규 물질특허 출원을 완료했다. 회사는 향후 미국, 유럽, 일본 등 글로벌 주요 시장으로 특허 출원을 확대할 방침이다.
윤태영 프로티나 대표는 "자체 신약 파이프라인의 연구 성과를 기반으로 글로벌 권리 확보와 기술이전 논의가 구체화되고 있다"며 "주요 파이프라인의 임상개발과 글로벌 제약사와의 협력을 통해 사업화 성과를 창출하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com