메리츠증권, MTS 전용 ELS 14종 출시

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권은 29일 MTS 전용 ELS 14종을 출시했다
- 대표 상품은 최대 연 11.61% 수익의 3년 만기 상품이다
- 법인계좌도 가입 가능하며 최소 10만원, 청약은 11월 6일 마감이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개인 고객에서 법인계좌까지 확대
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 메리츠증권은 29일 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 전용 주가연계증권(ELS) 14종을 선보인다고 밝혔다.
메리츠증권 측은 주목할 만한 상품으로 '메리츠 Super ELS 제700회'를 꼽았다. 해당 상품은 조건 충족 시 최대 연 11.61%의 수익이 지급되며, 코스피200, 니케이225, S&P500을 기초자산으로 설정했다.
상품 가입 이후 4개월마다 상환 기회를 부여해 조기상환을 달성할 수 있다는 장점이 있으며, 만기는 3년이다.
조기상환되지 않더라도 만기 평가일에 각 기초자산의 종가가 모두 만기 베리어 이상이거나, 기초자산 모두 한 번이라도 낙인(Knock-in) 베리어 35% 미만으로 하락한 적이 없다면 총 3년치 이자와 원금을 받을 수있다.
단 만기평가일에 기초자산의 종가가 만기상환 배리어 미만이며, 투자기간 중 어느 한 기초자산이라도 낙인 베리어 미만으로 하락한 적이 있다면 원금손실이 발생할 수 있으며, 전액 손실도 가능하다.
메리츠증권은 종목형 ELS 6종과 지수형 ELS 7종도 함께 출시했다. 매월 약정 수익을 지급하는 월지급형 상품과 추가 조기상환 기회를 부여하는 리자드형 상품 등이다.
온라인 ELS는 그간 개인고객만 가입할 수 있었지만, 고객 수요에 맞춰 이번 회차부터 청약가능대상을 법인계좌까지 확대했다. 이번 ELS 14종의 최소가입금액은 10만원이며, 청약 마감일은 11월 6일 정오다.
rkgml925@newspim.com