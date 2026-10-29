이민기·곽선영 '크래시2', 11월 16일 출격…메인 포스터·예고편 공개

AI 핵심 요약beta
- 이민기·곽선영 등은 29일 교통범죄수사팀 출격을 예고했다
- 크래시2는 국수본 광역수사대로 거듭난 팀의 수사를 그린다
- 크래시2는 11월 16일 ENA에서 전국구 교통범죄를 다룬다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '크래시2' 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희, 박지성이 한층 강력해진 교통범죄를 해결하기 위해 뭉친다.
오는 11월 16일 공개 예정인 ENA 새 월화드라마 '크래시2' 측은 29일, 한층 강력해진 교통범죄에 맞서 다시 풀악셀을 밟는 교통범죄수사팀(T.C.I, Traffic Crime Investigation)의 질주가 기대 심리를 자극하는 메인 포스터와 메인 예고편을 공개했다.
'크래시2 : 분노의 도로'는 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 이야기다. 교통범죄라는 참신한 소재와 도로 위 빌런들을 단죄하는 교통범죄수사팀의 통쾌한 팀플레이, 장르적 쾌감을 극대화한 카체이싱 액션으로 방영 당시 ENA 역대 드라마 시청률 2위에 오르는 등 큰 사랑을 받았다. 뜨거운 기대 속 돌아온 '크래시2'에서는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄 사건을 해결한다. 더 교묘해지고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 브레이크 없는 수사 활극이 또 한 번 시청자들의 속을 시원하게 뚫어줄 전망이다.
그런 가운데 공개된 메인 예고편 속 주도면밀해진 빌런들에 맞선 T.C.I의 치열한 추적이 도파민을 터뜨린다. "그날 조수석에 앉는 순간부터 그는 반드시 죽게 돼 있었어요"라는 차연호(이민기)의 날카로운 분석은 의도적으로 '설계된' 살인을 암시하며 궁금증을 증폭시킨다. 전국구로 활동 영역을 넓힌 T.C.I의 변화도 흥미롭다. "T.C.I 단독 사무실 보장"이라는 민소희(곽선영)의 외침은 국수본 광역수사대로 거듭났음에도 여전히 짠내 나는 현실을 짐작게 하며 웃음을 더한다. 특히 열정 과다형 신입 순경 지대세(박지성)의 범상치 않은 등장도 흥미진진하다. 개성이라면 누구 하나 빠지지 않는 T.C.I 팀원들조차 "생각보다 또라이"라고 감탄한 열정 과다형 예측불허 신입이 어떤 활약을 펼칠지 이목이 집중된다. 통제불능의 도로 위를 뒤흔드는 충격적인 사건들 역시 쉴 틈 없이 몰아친다. "이 바닥에서 제일 무서운 건 배지 달고 뒤에서 손 내미는 놈"이라는 의미심장한 경고에 이어진 '진실 앞에 브레이크는 없다'는 문구는 교통 사건 이면의 교묘한 범죄를 파헤칠 T.C.I의 거침없는 질주를 더욱 기대케 한다.
함께 공개된 메인 포스터 속 '더 강해진 교통범죄, 또 한 번 일망타진'이라는 문구 역시 고도화된 범죄를 깨부술 T.C.I 완전체의 통쾌한 반격을 예고한다. 작은 단서도 놓치지 않으려는 듯 날카로운 눈빛을 빛내는 차연호부터 누군가를 향해 총을 겨누는 긴박한 얼굴의 민소희, 사건의 실마리를 좇는 정채만(허성태), 위험천만한 현장을 누비는 우동기(이호철)와 어현경(문희), 패기 넘치는 신입 순경 지대세까지 업그레이드된 '원팀'의 출격이 또 어떤 카타르시스를 안길지 귀추가 주목된다.
한편, ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'는 11월 16일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니→TV와 디즈니 + 에서도 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com