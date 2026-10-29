무신사, 사진 한 장으로 상품 찾는 AI '무신사 렌즈' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 29일 사진으로 상품을 찾는 AI 검색 서비스 무신사 렌즈를 공개했다
- 무신사 렌즈는 사진 속 상품을 인식해 동일·유사 상품을 최대 8개까지 제시한다
- 무신사는 4분기 검색 기능을 강화하고 29CM에도 이미지 검색을 도입한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 사진 한 장으로 원하는 상품을 찾을 수 있는 인공지능(AI) 기반 이미지 검색 서비스 '무신사 렌즈'를 오픈했다고 29일 밝혔다.
검색창의 렌즈 아이콘을 누르고 사진을 올리면 AI가 사진 속 상품을 인식해 무신사 스토어에서 살 수 있는 동일 상품과 유사 상품을 보여준다. 아우터와 신발 등 주요 카테고리를 지원하며, 무신사 앱에 로그인한 회원이 이용할 수 있다. 한 장의 사진에 담긴 상품을 최대 8개까지 각각 인식하고, 검색 결과를 링크 하나로 공유하는 기능도 갖췄다. 무신사 테크 조직이 상품 검출 모델과 시각적 유사도 판단 모델을 직접 학습시켰다.
무신사는 4분기 중 검색 결과 필터와 정렬 기능을 추가하고, 29CM에도 이미지 검색 도입을 추진한다.
무신사 관계자는 "지난 6월 선보인 'AI 트렌드 큐레이션'에 이은 AI 기반 탐색 기능"이라며 "AI가 먼저 상품을 제안하는 방식에서 나아가 고객이 이미지로 직접 상품을 찾는 방식까지 탐색 경험을 넓힐 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com