[오늘날씨] 서울 아침 5도 '쌀쌀'…오후부터 수도권 등 비

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 29일은 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권까지 떨어지는 등 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다. 전국이 대체로 맑다가 차차 흐려지고, 오후부터 수도권 등을 중심으로 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 강원 내륙·산지와 충북, 경북 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠다. 내륙 일부 지역에는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있어 농작물 관리에 유의해야겠다. 낮과 밤의 기온 차는 내륙을 중심으로 10~15도로 크게 벌어지겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 전국 곳곳에 한파주의보가 발효되며 서울 아침 기온이 2도까지 떨어진 28일 오전 서울 종로구 광화문 사거리에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.10.28 kunjoo@newspim.com

낮부터 수도권에 비가 시작되고, 오후에는 강원 내륙·산지와 충남으로 확대되겠다. 밤에는 그 밖의 충청권과 전북 북서부, 제주도에도 비가 내리겠다.

오는 30일까지 예상 강수량은 인천·경기 북부와 서해5도 5~20㎜다. 서울·경기 남부와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 전북, 제주도는 5~10㎜다. 충북은 5㎜ 안팎이다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 5도 ▲인천 6도 ▲수원 4도 ▲춘천 1도 ▲강릉 6도 ▲청주 3도 ▲대전 1도 ▲전주 3도 ▲광주 3도 ▲대구 3도 ▲부산 8도 ▲울산 5도 ▲제주 12도다.

최고기온은 ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 13도 ▲강릉 18도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲대구 14도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 19도다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.

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