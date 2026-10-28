한화손해보험, 북악산서 생물다양성 보전 활동

AI 핵심 요약beta
- 한화손해보험은 27일 북악산에서 야생 조류 새집을 설치했다
- 임직원 20명은 새집 제작과 쓰레기 수거 활동을 진행했다
- 한화손보는 임직원 참여형 ESG 활동을 지속 확대한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 지난 27일 서울 종로구 북악산 팔각정 일대에서 야생 조류를 위한 새집 설치와 환경 정화 활동을 진행했다고 28일 밝혔다.
북악산은 도심 개발 속에서도 오랫동안 자연환경이 보존되어 다양한 야생 동식물이 서식하는 '도심 속 생태 보고'로 불린다.
한화손보는 생물다양성 보전 가치가 높은 서울의 핵심 생태 축을 지키고 도심과 자연이 공존하는 환경을 조성하기 위해 이번 행사를 마련했다.
이번 활동에는 신입사원을 포함한 임직원 20명과 환경전문교육기관 녹색교육센터가 참여했다. 참가자들은 생물다양성 보전의 중요성을 배우고, 야생 조류의 서식 환경을 개선하기 위해 새집을 직접 제작해 설치했다. 북악산 일대에 버려진 쓰레기와 폐기물을 수거하는 환경 정화 활동도 펼쳤다.
한화손보 관계자는 "앞으로도 임직원 참여형 ESG 활동을 꾸준히 확대해 도심 생태계 보호에 앞장서겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com