요즘, 세븐일레븐서 블루베리 그릭요거트 디저트 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 요즘은 28일 세븐일레븐과 블루베리 제품 2종을 출시했다.
- 신제품은 그릭요거트와 블루베리를 담은 모찌롤·마카롱이다.
- 요즘은 11일 애플시나몬 모찌롤과 딸기 크림빵을 추가 출시한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 그릭요거트 브랜드 요즘(YOZM)이 '요즘 블루베리 그릭요거트 모찌롤'과 '요즘 블루베리 그릭요거트 마카롱' 2종을 세븐일레븐과 협업해 출시했다. 두 제품은 블루베리 그릭요거트의 풍미를 담은 베이커리 상품이다.
이번 신제품은 그릭요거트 특유의 산뜻한 풍미와 블루베리의 상큼함을 베이커리 제품에 접목했다. 기존 식사 대용식으로 즐기던 그릭요거트를 디저트 영역으로 확장해 다양한 섭취 상황에서 즐길 수 있는 선택지를 제안한다.
'요즘 블루베리 그릭요거트 모찌롤'은 블루베리의 상큼함을 더한 롤 제품으로, 촉촉하고 부드러운 식감이 특징이다. '요즘 블루베리 그릭요거트 마카롱'은 마카롱 특유의 달콤한 맛과 쫀득한 식감을 살렸다.
두 제품은 세븐일레븐을 통해 판매되며, 일상에서 간편하게 구매하고 즐길 수 있는 편의점 베이커리 상품으로 소비자 접근성을 높였다.
요즘(YOZM) 임예슬 마케팅 팀장은 "이번 신제품은 소비자들에게 익숙한 블루베리 그릭요거트의 풍미를 모찌롤과 마카롱이라는 새로운 형태로 경험할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "앞으로도 다양한 제품 개발과 협업을 통해 그릭요거트를 보다 폭넓게 즐길 수 있는 기회를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
요즘(YOZM)은 오는 11월 11일 '애플시나몬 그릭요거트 모찌롤'과 '스트로베리 그릭요거트 크림빵'을 추가로 선보일 예정이다. 플레이버는 애플시나몬과 스트로베리로 확대하고, 모찌롤과 마카롱에 크림빵까지 더해 제품 형태를 다양화할 계획이다.
whitss@newspim.com