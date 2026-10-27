NH-Amundi자산운용, 유튜브 채널서 '투자브리핑' 라이브 진행

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용은 27일 유튜브 투자브리핑을 생방송했다.
- 전문가 4명은 주식·채권·연금 시장 흐름과 전망을 분석했다.
- 방송은 실시간 질문에 답하고 시청 인증 이벤트도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 27일 유튜브 콘텐츠 '투자브리핑'을 생방송으로 진행한다고 밝혔다.
회사에 따르면 '투자브리핑'은 NH-Amundi자산운용 직원들이 출연해 한 달간의 국내외 금융시장 흐름과 전망을 짚어보는 팟캐스트 형식의 영상 콘텐츠다.
박진호 주식운용부문장, 서정현 LDI/리서치본부장, 김정훈 글로벌채권1팀장, 강성언 WM연금사업1팀장이 출연해 주식과 채권, 연금 등 각자의 전문 분야 시각에서 시장을 분석하고 서로 의견을 주고받는다.
이번 방송은 투자자들의 고민을 직접 듣고 소통하기 위해 마련됐다. 출연자들은 실시간 채팅으로 올라온 시청자 질문에 답변할 예정이다. 방송은 오후 4시부터 5시까지 진행되며 별도 신청 없이 NH-Amundi자산운용 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.
라이브 시청자를 위한 이벤트도 준비됐다. NH-Amundi자산운용은 시청 인증 참여자를 대상으로 추첨을 통해 목우촌 한우 프리미엄 선물세트(1명), 목우촌 한돈세트(4명), 배달의민족 모바일 상품권(50명)을 제공할 예정이다.
신용인 NH-Amundi자산운용 부사장은 "지난 첫 투자브리핑 라이브 방송에서 투자자분들의 질문과 호응이 이어져 두 번째 라이브를 준비하게 됐다"며 "앞으로도 투자자들이 궁금해하는 시장 이슈를 전문가에게 직접 묻고 답을 들을 수 있는 자리를 꾸준히 마련해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com