스타필드 하남·고양, 글로벌 부동산 ESG 평가서 3년째 '5스타'

AI 핵심 요약beta
- 신세계프라퍼티는 27일 스타필드 하남·고양이 GRESB 5스타를 획득했다
- 두 점포는 국내 리테일 부문 최초로 3년 연속 최고등급을 유지했다
- 하남 91.54점·고양 92.90점으로 친환경 운영 성과를 입증했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계프라퍼티가 운영하는 스타필드 하남과 고양이 글로벌 부동산 지속가능성 평가에서 3년째 최고등급을 받았다. 두 점포 모두 평가 참여 이후 가장 높은 점수를 기록하며 친환경 개발과 자산 운영 성과를 인정받았다.
신세계프라퍼티는 스타필드 하남·고양이 '2026 글로벌 부동산 실물자산 지속가능성 평가(GRESB·Global Real Estate Sustainability Benchmark)'에서 최고등급인 '5스타'를 획득했다고 27일 밝혔다.
두 점포는 2024년 처음 평가에 참여해 5스타를 받은 이후 올해까지 등급을 유지했다. 회사에 따르면 국내 리테일 부문에서 3년 연속 최고등급을 획득한 것은 이번이 처음이다. 올해 점수는 하남 91.54점, 고양 92.90점으로 각각 종전 최고 기록을 넘어섰다.
GRESB는 전 세계 부동산 실물자산과 운용사를 대상으로 환경·사회·지배구조(ESG) 전반을 평가하는 글로벌 기관이다. 5스타는 전체 평가 참여 기업 및 자산 중 상위 20%만 받을 수 있다.
이번 평가에서 스타필드 하남과 고양은 ESG 경영 체계를 평가하는 '관리' 부문에서 30점 만점에 29.89점을 획득했다. 리더십·정책·정보공개·리스크 관리 등 4개 세부 항목에서 만점을 기록했으며, 임차인 참여 및 지역사회 프로그램 운영 등에서도 높은 점수를 받았다.
신세계프라퍼티는 부동산 개발부터 운영까지 ESG 가치를 실천해왔다. 기획·설계 단계부터 고효율 설비 도입과 재생에너지 활용 등 친환경 인프라를 구축했고, 운영 과정에서 에너지 사용과 온실가스 배출량을 체계적으로 관리했다.
회사는 2021년 ESG 전담 부서를 신설했고, 2022년 사내 친환경 건축 연구조직 '에코랩'을 발족했다. 2023년부터는 자체 ESG 개발 원칙을 담은 '지속가능한 개발 가이드북'을 발간해 전사적 실천을 독려하고 있다.
nrd@newspim.com