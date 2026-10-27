첫 '한식대축제'에 7만5000명 방문…농식품부, 지역 미식관광 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 27일 국립중앙박물관서 한식대축제를 마쳤다.
- 축제에는 7만5000여명이 방문해 전통 한식과 체험을 즐겼다.
- 농식품부는 한식축제를 K-푸드·미식관광 브랜드로 키울 계획이다.
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관람객 만족도 92.6%·재방문 의향 97%
양조장·특산물 연계 'K-미식여정' 확대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국립중앙박물관 일원에서 처음 열린 '한식대축제'에 7만5000여명이 방문했다. 김치·나물 명인의 조리 시연부터 외국인 대상 한식 체험, 전통 재료를 활용한 디저트까지 다양한 프로그램이 관람객을 맞이했다.
농림축산식품부는 '제1회 한식대축제(HANSIK FESTA)'를 마무리했다고 27일 밝혔다. 관람객 조사에서 행사 만족도는 92.6%, 재방문 의향은 97.0%로 나타났다.
축제 현장에서는 전통식품의 가치와 활용 가능성을 알리고 국내외 방문객이 한식을 직접 경험할 수 있는 프로그램을 운영했다.
김치와 나물 명인들은 조리 시연과 시식을 통해 전통식품과 조리법을 소개했다. 방문객들은 식재료와 조리법에 대해 질문하고 시식 후 감상을 나눴다.
외국인 방문객을 위한 '한식체험터'와 전통 장류·발사믹 식초 테이스팅 존도 마련됐다. 참가자들은 한식을 직접 만들고 맛과 향을 비교하며 한식 문화를 경험했다.
전통과 현대를 결합한 먹거리도 선보였다. '찾아가는 양조장'과 연계한 전통 떡류를 비롯해 흑임자 아이스크림과 K-디저트 등 전통 재료를 활용한 음식이 방문객을 맞았다.
농식품부는 이번 축제에서 확인한 관심을 바탕으로 전통식품을 계승하고 현대적으로 재해석한 콘텐츠를 지속 발굴할 방침이다. 최근 '한식의 날'이 법정기념일로 지정된 것을 계기로 K-푸드 확산 노력도 이어간다.
지역별 양조장과 특산물, 전통식품 등을 연계한 'K-미식여정' 프로그램을 전국으로 확대해 한식을 지역 경제와 미식관광을 이끄는 관광자원으로 육성할 계획이다.
정경석 농식품부 식품산업정책관은 "첫 회 행사임에도 7만5000명의 방문객과 97%에 달하는 재방문 의향은 한식의 미래 가능성을 보여준 무척 뜻깊은 결과"라며 "앞으로 한식대축제를 대한민국을 넘어 전 세계인이 찾고 즐기는 대표 K-푸드 축제이자, 지역 경제와 미식 관광을 살리는 핵심 브랜드로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com