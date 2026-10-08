농식품부, '10만원대 농촌여행' 11개 코스 출시

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 8일 농촌관광 특화 여행상품을 시범 운영했다.
- 전국 11개 코스로 1박2일 체류형 농촌관광을 묶었다.
- 농촌 먹거리·체험·숙박을 연계해 관광 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숲 치유·지역 미식·마을 체험 결합
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 10만원대 초반 가격으로 농촌의 자연과 먹거리·체험을 함께 즐기는 1박 2일 단체여행 상품이 나왔다. 정부는 시·군 경계를 넘어 여러 지역의 관광자원을 연결한 전국 11개 코스로 체류형 농촌관광을 확대할 방침이다.
농림축산식품부는 8일부터 농촌투어패스 내에서 '농촌관광벨트 시범모델 기반 특화 여행상품'을 시범 운영한다고 밝혔다.
농식품부는 농촌관광 방문객 유입을 늘리고 체류형 관광수요에 대응하기 위해 지난 7월 광역 단위 농촌관광벨트 시범모델을 개발했다. 시·군 행정구역에 국한하지 않고 보다 넓은 지역의 다양한 농촌 관광자원을 연계하는 방식이다. 지방정부가 활용할 수 있는 모델 개발 가이드라인도 마련해 배포했다.
농촌진흥청의 '2024 농촌관광 실태조사'에 따르면 1박 이상 농촌관광 일정 비중은 2020년 27.5%에서 2022년 38.5%, 2024년 40%로 높아졌다.
이번 상품은 ▲경기 ▲강원 ▲충북 ▲충남 ▲전북 ▲전남·광주 ▲경북 ▲경남 ▲제주 ▲동서트레일 충남 ▲동서트레일 경북 등 11개 코스로 구성했다. 시범모델을 국민에게 알리고 실제 여행을 통해 경험하도록 마련했다.
여행객은 치유의 숲과 자연휴양림·수목원 등에서 휴식과 건강 증진 활동을 즐기고 농가맛집·식품명인·찾아가는 양조장·농촌체험휴양마을 등에서 지역 먹거리를 경험할 수 있다. 농촌체험휴양마을 숙박과 다양한 체험 프로그램, 지역 관광명소 방문도 연계한다.
농촌관광벨트는 이 밖에도 ▲한국 미식벨트 ▲국가중요농업유산 ▲방목생태축산농장 ▲농촌교육농장 ▲치유농장 ▲정원 등 다양한 농촌 관광자원을 연결하는 모델이다.
시범운영 초기에는 안정적인 상품 운영과 이용률 제고를 위해 제주를 제외한 10개 상품을 서울 출발로 운영한다. 제주 상품은 제주공항에서 집결해 이동한다. 출발일은 매주 수요일과 토요일 주 2회로 집중해 여행객 모집 효율을 높일 계획이다.
상품별 구체적인 일정과 가격은 네이버스토어·웹투어·참좋은여행·노랑풍선·교원투어 등 판매채널에서 확인하고 예약할 수 있다. 농촌관광벨트 시범모델 개발안과 농촌관광 활성화 정책은 농촌관광 포털 '웰촌'에서 확인할 수 있다.
농식품부는 올해 3월부터 11월까지 매월 둘째 주를 '농촌관광 가는 주간'으로 운영하고 있다. '여행가는 가을' 기간인 10월과 11월에는 각각 한 달 전체로 확대한다.
농촌관광 가는 주간에는 여행 소비를 농촌으로 유도하고 지역경제에 활력을 더하기 위해 상품 할인과 이벤트 등 혜택을 제공한다. 농촌투어패스와 농촌크리에이투어 지원사업 등을 통한 농촌관광 활성화도 추진하고 있다.
전한영 농식품부 농촌정책국장은 "농촌에는 지역마다 고유한 자연과 먹거리, 체험 등 매력적인 관광자원이 풍부하다"며 "농촌지역의 다양한 관광자원을 국민분들께서 직접 경험하고, 농촌에서 머물며 지역의 매력을 충분히 느끼실 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 강조했다.
rang@newspim.com