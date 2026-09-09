익산시 '체류형 농촌관광' 생활인구·농가소득 동시 견인

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 9일 체류형 농촌관광 모델 구축에 나섰다.
- 숙박·축제·교통 지원으로 농가소득 확대를 노렸다.
- 청년 워킹홀리데이로 농촌 일손과 활력도 보탠다.
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청년 20명 대상 워킹홀리데이 운영…2박3일·2주·1개월 선택형 농촌 체류 지원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 농촌 체험에 숙박과 지역축제, 청년 일자리를 결합한 체류형 농촌관광 모델을 구축해 농촌 활력과 농가소득 확대에 나선다고 9일 밝혔다.
시는 관광객이 농촌에 머무는 시간을 늘리고 지역 먹거리와 농특산물 소비를 확대하기 위해 체험과 숙박, 교통 지원을 강화하고 농촌관광 경영체의 참여 범위도 넓힐 계획이다.
특히 '농촌 크리에이투어 지원사업'을 통해 지역 대표 축제와 농촌 여행을 연계해 단순 방문에 그치지 않고 농촌의 일상을 경험하는 체류형 관광으로 전환한다.
앞서 올여름에는 수도권 등 타지역 방문객 200여 명이 참여한 2박 3일 여름 캠프를 두 차례 운영했다. 참가자들은 농촌체험휴양마을에 머물며 물놀이와 캠프파이어, 바비큐 파티 등을 체험하며 농촌의 매력을 즐겼다.
시는 이 같은 성과를 바탕으로 가을철 주요 축제와 연계한 맞춤형 여행상품을 운영한다. 호러 홀로그램 페스티벌과 NS푸드페스타, 천만송이 국화축제, 김장축제 등을 찾는 외지 관광객을 농촌체험휴양마을 숙박과 농촌 일상 체험으로 유도해 체류시간과 농외소득을 높인다는 구상이다.
청년층의 농촌 체류를 확대하기 위한 프로그램도 운영한다. 이달부터 농림축산식품부 시범사업인 '농촌일손여행 청년 워킹홀리데이'를 추진해 청년 20명을 대상으로 2박 3일 단기형과 2주 중기형, 1개월 장기형 프로그램을 운영한다.
참여 청년들은 스마트팜 영농과 농작물 수확, 농산물 가공·유통 등 농촌 일손을 돕는 동시에 SNS 홍보 콘텐츠 제작과 디자인, 사진 촬영, 마을 기록 등 자신의 전문성을 활용해 농촌에 새로운 활력을 불어넣는다.
농식품부는 익산시 시범사업 운영 결과를 토대로 청년들의 농촌 체류 수요와 효과를 분석하고 내년 본사업 설계를 위한 국가 표준 모델을 마련할 예정이다.
lbs0964@newspim.com