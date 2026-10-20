농식품부, 비료값 평균 5.1% 인하…가격보조도 유지

AI 핵심 요약beta
- 농협이 20일부터 비료 판매가격을 평균 5.1% 인하했다
- 정부 보조금 유지로 20㎏당 농가 부담금은 1만6620원으로 낮아졌다
- 요소비료는 원자재 가격 하락에 따라 판매가격을 13.9% 인하했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
요소단비 13.9% 내려 부담 추가 완화
추경 포함 국비 271억원 보조 지원
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 이달 20일부터 농협의 비료 판매가격이 평균 5.1% 인하된다. 정부의 무기질비료 가격보조도 유지돼 20킬로그램(㎏) 포대당 농가의 평균 실제 부담금은 1만6620원 수준으로 낮아진다.
농림축산식품부는 국제 원자재 가격 안정과 환율 하락에 따른 비료 판매가격 인하 이후에도 기존 가격보조를 지속해 농가의 구입 부담을 줄인다고 20일 밝혔다.
농협은 이날부터 비료 판매가격을 평균 5.1% 내린다. 원자재 가격이 크게 하락한 요소비료는 13.9% 인하한다.
무기질비료의 20㎏ 포대당 평균 판매가격은 기존 2만860원에서 1060원 내린 1만9800원이다. 여기에 보조금 3180원을 적용하면 농가가 실제 부담하는 금액은 1만6620원이다.
농가에서 많이 사용하는 요소단비의 20㎏ 포대당 판매가격은 2만6600원에서 3700원 내린 2만2900원으로 조정한다. 보조금 5650원을 추가 적용한 농가 부담금은 1만7250원이다. 제품별 가격 조정 폭은 원자재 함량 등에 따라 다르다.
농식품부는 지난 2021년 하반기 국제 원자재 가격 급등으로 농가 경영비 부담이 커지자 2022년부터 무기질비료 가격보조를 지원해 왔다.
특히 올해 6월에는 중동전쟁 장기화에 따른 요소 가격 급등과 환율 상승 등으로 농가 부담이 늘어 추가경정예산 115억원을 확보했다. 기존 본예산 156억원을 포함한 국비 271억원을 비료 가격 인상분 지원에 투입하고 있다.
가격보조 재원은 국비 30%, 지방비 20%, 농협 30% 등으로 분담하는 구조다.
농식품부는 가격보조 사업의 집행상황을 점검하고 농협 등 관계기관과 지속적으로 소통해 비료 수급 안정을 지원할 계획이다.
이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 "이번 비료 가격 인하와 무기질비료 가격보조 지원이 농가의 비료 구입 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 비료 수급 상황을 면밀히 점검하고, 농가에 비료가 안정적으로 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com