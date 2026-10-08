농식품부, '펫로스' 심리지원…서울·대전·구미서 시범사업 운영

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 8일 펫로스 심리지원 프로그램을 운영했다
- 서울·대전·구미서 반려동물 이별 지원을 확대했다
- 노령 돌봄부터 치유·회복까지 4회차로 진행했다
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동물사랑배움터·지자체 공고 확인
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 반려동물과의 이별을 준비하거나 경험한 보호자를 위한 심리 지원 프로그램이 서울·대전·경북 구미에서 열린다. 입양·양육에 집중했던 반려인 지원을 이별 단계까지 확대해 노령기 돌봄부터 이별 이후 치유와 회복까지 도울 방침이다.
농림축산식품부는 보호자의 심리적 어려움을 완화하고 건강한 반려문화를 조성하기 위해 '펫로스 심리지원 프로그램'을 운영한다고 8일 밝혔다.
이번 사업은 반려동물의 양육단계별 지원체계를 갖추기 위해 마련했다. 농식품부는 공모를 통해 프로그램 이해도와 참여 의지, 추진 경험 등을 검토해 서울특별시·대전광역시·경북 구미시를 선정했다.
프로그램은 ▲노령 반려동물의 특징과 보호자의 역할 ▲이별 준비와 생애말기 돌봄 ▲펫로스 증후군의 이해 ▲치유와 회복을 주요 내용으로 총 4회차에 걸쳐 진행한다. 심리상담 전문가와 반려동물 전문가가 함께한다.
지역별로 약 3주 동안 운영한다. 일정은 ▲서울 10월 18일~11월 8일 ▲구미 10월 21일~11월 11일 ▲대전 10월 23일~11월 13일이다.
참여를 희망하는 노령 반려동물 보호자와 펫로스 경험자는 '동물사랑배움터' 또는 각 지자체 홈페이지의 모집 공고를 확인해 신청할 수 있다.
이용직 농식품부 동물복지정책국장은 "성숙한 반려문화는 반려동물을 건강하게 돌보는 것에서 나아가 노령기와 생애말기, 이별 이후의 과정까지 책임 있게 준비하는 것을 포함한다"며 "보호자에게 실질적으로 필요한 지원이 무엇인지 면밀히 살펴보고, 지자체와 함께 현장에서 활용할 수 있는 지원체계를 마련하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com