K-뷰티·반도체가 이끈 中企 수출...334억달러로 역대 3분기 최고치

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중기부, 26일 3분기 중소기업 수출동향 발표

화장품 28.6%·반도체 68.8% 증가

누적 965억달러...수출기업도 9만765개사

자동차는 42.4% 감소...품목별 온도차

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 화장품과 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 3분기 중소기업 수출이 역대 3분기 최대치를 기록했다. K-뷰티가 북미·유럽에 이어 중남미로 시장을 넓히고 인공지능(AI) 투자 확대가 반도체와 제조장비 수요를 끌어올린 영향이다. 다만 자동차 수출은 중동 정세 불안 등으로 크게 줄어 품목별 흐름이 엇갈렸다.

26일 중소벤처기업부가 발표한 '2026년도 3분기 중소기업 수출동향'에 따르면 3분기 수출액은 334억달러로 전년 동기보다 8.8% 증가했다. 1~9월 누적 수출액도 9.5% 늘어난 965억달러로 같은 기간 역대 최대치를 경신했다.

1~9월 수출 중소기업은 9만765개사로 지난해 같은 기간보다 1.6% 증가했다. 기업 수도 잠정치 기준 역대 가장 많았다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 화장품·반도체 최대 실적...자동차는 42.4% 감소

화장품 수출은 전년 동기보다 28.6% 증가한 27억9000만달러로 3년 연속 3분기 최고치를 경신했다. 1~9월 누적 수출도 76억5000만달러로 26.4% 늘었다.

온라인에서 인지도를 높인 인디브랜드가 북미의 대형 오프라인 유통망에 진출하면서 판매 기반을 넓혔다. 유럽에서는 온라인 소비 확산과 물류 거점 확충, 연말 성수기에 대비한 재고 확보 수요가 맞물렸다.

권역별 화장품 수출 증가율은 북미 33.1%, 유럽 58.6%, 중남미 141.3%를 기록했다. 1~9월 화장품 수출 중소기업도 9469개사로 6.3% 증가했다.

AI 수요 확대는 반도체 관련 수출을 뒷받침했다. 반도체 수출은 13억9000만달러로 68.8%, 반도체제조용장비는 11억4000만달러로 38.3% 증가해 각각 역대 3분기 최대 실적을 냈다. 반도체는 18개월 연속 증가세를 이어갔으며 메모리 반도체 수출이 234.3% 급증했다.

반면 자동차 수출은 15억1000만달러로 42.4% 감소했다. 러시아의 수입 중고차 소비세 부과와 중동 항로 봉쇄 등의 영향이 겹쳤다. 아랍에미리트(UAE) 수출은 66.6% 줄었고 키르기스스탄과 러시아, 카자흐스탄 수출도 감소했다.

[제공=중소벤처기업부] 2026.10.26 jongwon3454@newspim.com

◆ 미국, 중국 제치고 최대 시장...온라인 수출 62.4% 증가

국가별로는 상위 10대 수출시장 가운데 미국·중국 등 8곳에서 수출이 늘었다.

미국 수출은 57억3000만달러로 19.6% 증가해 중국을 제치고 3분기 최대 수출시장에 올랐다. 화장품과 전력용기기, 자동차부품, 축전지·소재 등의 수출이 증가했다.

중국은 반도체와 제조장비 수요 확대에 힘입어 12.9% 증가한 54억3000만달러를 기록했다. 홍콩 수출은 반도체와 무선통신기기 호조로 76.1% 늘어난 17억7000만달러였다.

중동 수출은 전쟁 영향으로 7.8% 감소한 14억6000만달러에 그쳤다. 멕시코와 인도네시아 수출도 각각 2.1%, 0.2% 줄었다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

온라인을 통한 중소기업 수출은 4억7000만달러로 62.4% 증가했다. 온라인 수출기업은 3557개사로 35.2% 늘었다.

온라인 수출에서도 화장품이 증가세를 주도했다. 온라인 화장품 수출은 97.5% 늘었으며 중소기업 온라인 수출액의 75.3%를 차지했다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "불안정한 대외환경이 지속되고 있음에도 미국 등 주력시장뿐만 아니라 중남미 등 신흥시장에서 K-뷰티를 필두로 중소기업 수출이 높은 성과를 보이고 있다"고 강조했다.

그러면서 "수출바우처와 해외인증, 대·중소 동반진출 등 지원사업을 강화하고 수출 애로를 최소화하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com