9만3000명 몰린 '모두의 창업' 2기...중기부, 1만명 창업 지원 본격화

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부는 20일 모두의 창업 2기를 본격 가동했다
- 9만3000여 명 중 1만 명을 선발해 창업자금 등을 지원했다
- 선발자들은 멘토링과 인공지능 솔루션으로 사업화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 17개 시·도 동시 출범
창업활동자금·전문 멘토링·AI 솔루션 지원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 9만3000여 명이 지원한 '모두의 창업' 2기에서 1만명이 선발돼 본격적인 창업 준비에 나선다. 선발된 도전자들은 창업활동자금과 전문 멘토링 등을 지원받아 아이디어를 구체화하고 사업화 가능성을 높이게 된다.
중소벤처기업부는 20일 스타트업벤처캠퍼스(SVC) 서울에서 '2차 모두의 창업 출범식'을 열고 지원 프로그램을 본격 가동한다고 밝혔다.
이번 2차 모집에는 1차 지원자 6만3000여 명을 웃도는 9만3000여 명이 신청했다. 1라운드를 통과한 1만명에게는 창업활동자금과 멘토링 외에 인공지능(AI) 솔루션도 지원한다.
출범식은 서울 본행사와 함께 전국 17개 시·도에서 동시에 열렸다. 서울 행사에는 이소영 중기부 장관과 1·2차 선정자, 멘토 기관, 선배 창업가 등 120여 명이 참석했다.
본행사에서는 책임 멘토의 심사 총평과 선배 창업가의 경험 공유, 장관과 도전자들의 패널토론이 진행됐다. 책임 멘토인 정승경 아이엘인스티튜트 대표는 "기술의 화려함보다 문제 정의와 현장 적용성이 돋보였다"고 평가했다.
1차 재도전 멘토링을 거쳐 2차에 다시 도전한 참가자는 버려지는 포도 부산물을 비누로 만드는 아이템을 소개했다. 중기부에 따르면 현재 진행 중인 1차 프로그램에서도 멘토링과 사업 구체화 과정을 통해 투자 유치와 특허출원 등의 성과가 나오고 있다.
본행사 이후에는 지역별 오리엔테이션을 통해 지원 프로그램과 일정을 안내하고, 도전자와 멘토 기관 간 교류를 진행했다.
이소영 장관은 "도전자들이 마음껏 시도하고 실패에서 배우며 다시 도전할 수 있도록 든든한 버팀목이 되어 창업의 전 과정을 끝까지 뒷받침하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com