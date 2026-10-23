NH-Amundi자산운용, 가평 포도농가서 일손돕기…임직원 40명 참여

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용은 20일 가평 포도농가에서 봉사활동을 했다
- 임직원 40여명은 잔가지 수거와 환경 정비 작업을 도왔다
- 회사는 농촌 일손 부족 해소를 위해 매년 봉사활동을 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2016년부터 교류…매년 4차례 이상 농촌 봉사
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH-Amundi자산운용 임직원 40여명이 가을철 수확기를 맞아 경기도 가평군 포도농가를 찾아 일손을 보탰다. 지난 2016년 자매결연을 맺은 마을을 방문해 농촌 일손 부족 해소를 위한 봉사활동을 진행했다.
NH-Amundi자산운용은 지난 20일 경기도 가평군에 위치한 '포도향이 흐르는 마을'에서 농촌 일손돕기 활동을 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 활동은 수확기 농업인을 지원하기 위한 범농협 농촌일손돕기의 일환으로 마련됐다. 임직원 40여명은 포도농가의 잔가지를 수거하고 주변을 정돈하는 한편 폐기물을 운반하는 작업을 도왔다.
'포도향이 흐르는 마을'은 NH-Amundi자산운용이 2016년 농협중앙회의 '또 하나의 마을 만들기' 캠페인을 통해 자매결연을 맺은 곳이다. 회사는 이후 매년 마을을 방문하며 교류를 이어오고 있다.
NH-Amundi자산운용은 농촌의 일손 부족 문제를 해소하고 범농협의 사회적 역할을 수행하기 위해 매년 네 차례 이상 정기적인 농촌 봉사활동을 실시하고 있다.
길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 "수확기 일손이 필요한 시기에 자매결연 마을을 다시 찾아 도움을 드릴 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 농업인과 상생하는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com