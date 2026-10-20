NH농협생명, 경기 안성 마늘 농가서 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명 임직원들이 19일 안성 마늘 농가에서 일손을 도왔다.
- 임직원 25여 명은 잡초 제거와 농가 주변 환경 정비를 진행했다.
- 농협 계열사들은 농촌 일손 부족 해소와 농업인 지원을 이어갈 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 경영기획본부 임직원들이 지난 19일 경기 안성시 소재 마늘 농가를 찾아 농촌일손돕기 활동을 실시했다고 20일 밝혔다.
이번 활동은 영농철 일손이 부족한 농가의 영농작업을 지원하고 농업·농촌과의 지속적인 상생을 실천하기 위해 마련됐다.
이날 현장에는 김찬수 재무관리단장을 비롯한 임직원 25여 명이 참여했다. 임직원들은 마늘의 원활한 생육을 위해 밭에 자란 잡초를 제거하고 농가 주변 환경을 정비하며 일손을 보탰다.
농협중앙회와 NH농협금융지주, NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험은 농촌 일손 부족 해소와 농업인 지원을 위한 다양한 사회공헌 활동을 추진할 계획이다.
김찬수 NH농협생명 재무관리단장은 "가을철 일손이 부족한 농가를 찾아 힘을 보태며 농업 현장의 어려움을 직접 체감했다"며 "앞으로도 영농 시기에 맞춰 농가에 실질적인 도움이 되는 지원 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com