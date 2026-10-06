신한금융, 임직원 참여 '자원순환 DAY' 진행

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 지난 2일 친환경 캠페인 '신그러운 챌린지'의 일환으로 임직원이 참여하는 '자원순환 DAY'를 진행했다고 6일 밝혔다.

신한금융그룹은 지난 2일 '신한'과 '싱그러운'을 결합한 친환경 캠페인인 '신그러운 챌린지'의 일환으로 임직원들이 가정과 사무실의 물품을 기부·재활용하는 '자원순환 DAY'를 실시했다고 6일 밝혔다.이날 행사에 참석한 진옥동 신한금융그룹 회장이 가정에서 쓰던 운동용품을 기부하고 있다. [사진=신한금융그룹]

이번 행사에서 임직원들은 가정에서 쓰지 않는 운동용품 61점과 사무실 내 재활용 화분 219개를 기부했다.

진옥동 신한금융그룹 회장과 정상혁 신한은행장도 참여해 운동용품을 전달했다.

기부 물품 중 운동용품과 난 화분은 장애인 직업재활시설 굿윌스토어로 전달돼 재판매된다. 소형 화분은 임직원 봉사활동을 통해 분갈이를 거친 뒤 경북 안동 소재 지역 아동센터에 전달될 예정이다.

신한금융 관계자는 "임직원의 참여를 통한 자원 재사용과 지역사회 나눔을 목표로 행사를 기획했다"며 "앞으로도 임직원이 동참하는 친환경 활동을 지속하겠다"고 말했다.

한편 신한금융은 올해 1분기 의류 4441점 기부, 2분기 미사용 전자제품 2만2945kg 수거·재자원화 등 분기별 자원순환 활동을 추진하고 있다.

eoyn2@newspim.com