하나금융·두나무, 스테이블코인 실시간 결제 기술 검증

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹과 두나무가 23일 스테이블코인 결제 기술검증을 진행했다
- 양사는 블록체인 기반 실시간 가맹점 정산 시스템을 실증했다
- 하나금융그룹은 결제 표준 인프라 구축과 시장 활성화를 추진한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 두나무와 스테이블코인을 활용한 실시간 결제 및 정산 시스템 구축을 위해 기술검증을 진행했다고 23일 밝혔다.
양사는 업비트와 기와월렛에 연동된 스테이블코인으로 실제 결제와 정산을 실증하고 있다. 하나카드가 참여해 관련 제도가 마련되면 실생활에 적용할 계획이다.
기술검증의 핵심은 가맹점 정산 시스템 혁신이다. 신용카드 결제망으로는 수일이 걸리던 정산이 블록체인을 통해 실시간으로 처리된다. 이는 소상공인의 현금 흐름 개선으로 이어질 수 있다.
한 번의 결제에 여러 스테이블코인을 사용하는 기술도 검증 중이다. 예를 들어 해외여행 시 업비트 지갑 연동 카드로 USDT·USDC로 먼저 결제하고 잔액 부족 시 JPYC 등 다른 스테이블코인으로 자동 전환되도록 설정할 수 있다. 이 과정에서 환율 우대 등의 혜택도 적용된다.
하나금융그룹은 이번 기술검증을 바탕으로 스테이블코인 결제 표준 인프라를 구축할 방침이다. 향후 시장 진입 핀테크와 유통업 등 다양한 참여자들이 이 표준 인프라 내에서 활동하도록 유도해 디지털자산 시장 활성화를 도모한다.
하나카드는 내년 1월부터 두나무 VIP 고객을 대상으로 프리미엄 금융 연계 서비스와 VIP 전용 제휴 혜택을 제공할 예정이다.
romeok@newspim.com