KB국민카드, 문페이·핑거와 스테이블코인 결제 협력

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외국인 국내 가맹점 결제·국경간 지급결제 모델 공동 발굴

3사 PoC 추진…안정성·상호운용성 검증 후 상용화 검토

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 글로벌 디지털자산 결제 인프라 기업 문페이(MoonPay), 핀테크 기업 핑거와 디지털자산 및 스테이블코인 기반 결제 서비스 분야의 사업 협력을 위한 파트너십을 체결했다고 6일 밝혔다.

3사는 각사가 보유한 결제 인프라와 디지털자산 서비스 역량, 핀테크 기술을 활용해 디지털자산을 실제 지급결제에 연계할 수 있는 사업 모델을 공동 발굴할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 문페이, 핑거와 디지털자산 및 스테이블코인 기반 결제 서비스 분야의 사업 협력을 위한 파트너십을 체결했다. 사진은 왼쪽부터 이반 소토-라이트(Ivan Soto-Wright) 문페이 창업자 겸 최고경영자, 김재관 KB국민카드 사장, 안인주 핑거 대표가 기념촬영을 하는 모습 [사진=KB국민카드] 2026.10.06 yunyun@newspim.com

우선 외국인이 스테이블코인 등 디지털자산을 활용해 국내 가맹점에서 결제할 수 있는 서비스와 국경간 지급결제 모델을 검토한다.

이를 위해 공동 개념검증(PoC)을 추진해 실제 결제 환경에서 안정성과 편의성, 상호운용성, 사업 타당성 등을 살펴볼 예정이다. 검증 결과를 토대로 향후 상용화와 서비스 확대 여부도 단계적으로 협의한다.

이번 협력을 통해 디지털자산 지갑과 스테이블코인, 블록체인 네트워크 등 디지털자산 생태계와 기존 카드 결제 인프라를 연결할 수 있는지도 점검한다.

KB국민카드는 국내외 디지털자산 관련 제도와 시장 변화에 맞춰 실제 결제 서비스에 필요한 기술과 운영 절차를 검토하고 있다. 이번 협약을 계기로 글로벌 디지털자산 사업자 및 핀테크 기업과의 협력도 확대한다는 방침이다.

KB국민카드 관계자는 "디지털자산이 실제 지급결제 영역으로 확장되기 위해서는 기존 결제 인프라와의 안정적인 연계와 다양한 플랫폼 간 상호운용성 확보가 중요하다"며 "문페이, 핑거와의 협력을 통해 새로운 지급결제 환경에 필요한 기술과 서비스 모델을 선제적으로 검증하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com