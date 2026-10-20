Sh수협은행, 스테이블코인 활용 여·수신 금융서비스 검증

AI 핵심 요약beta
- 수협은행은 20일 아톤과 스테이블코인 금융서비스 PoC를 완료했다
- 적금·대출·상환·청산 등 여·수신 업무 구현 가능성을 확인했다
- 원화·달러 스테이블코인 해외송금과 금융상품 개발 기반도 마련했다
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아톤과 신사업 기반 마련
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = Sh수협은행이 핀테크 보안기업 아톤과 스테이블코인을 활용한 여·수신 및 해외송금 서비스의 기술적 구현 가능성을 확인했다.
수협은행은 아톤과 은행 여·수신 업무에 대한 스테이블코인 개념검증(PoC)을 완료했다고 20일 밝혔다.
이번 검증은 기존 결제·송금에 집중됐던 스테이블코인 활용 범위를 금융서비스 전반으로 확대할 수 있는지 확인하기 위해 진행됐다.
수협은행은 스테이블코인을 활용한 적금 가입과 추가 납부, 중도해지 등 수신 업무의 처리 가능성을 검증했다. 스테이블코인을 담보로 대출을 신청하고 실행하는 과정부터 상환과 청산까지 여신 업무 전반도 점검했다.
원화 스테이블코인을 달러 기반 스테이블코인으로 전환해 해외 지갑으로 전달하는 해외송금 절차도 검증했다. 이를 통해 기존 금융서비스의 편의성을 높일 수 있는 가능성을 확인했다는 설명이다.
이번 검증은 스테이블코인의 발행부터 결제까지 전 과정을 하나의 흐름으로 구현하고 향후 관련 서비스 개발을 위한 기술적 기반을 마련했다는 데 의미가 있다.
수협은행은 앞으로 스테이블코인 기반 금융상품 개발과 신사업 발굴을 추진할 계획이다. 이를 위해 금융당국의 규제 동향도 면밀히 살필 방침이다.
신학기 수협은행장은 "이번 개념검증을 통해 원화 스테이블코인의 무한한 활용 가능성을 확인했다"며 "수협은행이 최근 디지털자산 인프라 분야의 협력 기반도 마련한 만큼, 디지털자산 기술을 활용한 혁신적인 금융 경험을 제공하고자 박차를 가하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com