Sh수협은행, 준법감시 책임자 130명 교육

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = Sh수협은행은 본사와 영업점의 준법감시담당 책임자 130여 명을 대상으로 '2026년 준법감시담당 책임자 통합교육'을 실시했다고 15일 밝혔다.
지난 13일 실시된 이번 교육은 사고예방대책 이행실태 점검, 준법감시 업무 수행현황 및 결과 보고, 금융사고 사례 및 지적사항 검토 등으로 구성됐다. 외부 전문강사를 초청해 금융환경 변화에 따른 내부통제 업무의 주요 이슈와 실무 중심의 교육도 진행했다.
배용순 준법감시인은 "내부통제는 특정 부서만의 역할이 아닌 모든 임직원이 함께 실천해야 하는 기본 원칙"이라며 "'신뢰하되, 검증하라'는 말을 명심해 준법 검증을 통해 더욱 믿을 수 있는 조직을 만들기 위해 힘써달라"고 당부했다.
신학기 수협은행장은 "이번 교육을 통해 준법감시담당 책임자의 전문성과 실행력을 높일 수 있었다"며 "앞으로도 지속적인 교육을 통해 임직원이 자발적으로 참여하는 내부통제 문화를 정착시키겠다"고 밝혔다.
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