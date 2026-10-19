Sh수협은행, 시각장애인 위한 전자점자 서비스 도입

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행은 16일 개인인터넷뱅킹에 전자점자 서비스를 도입했다
- 상품 거래내역 등 주요 메뉴 23개를 점자 파일로 제공한다
- 시각장애인의 금융 접근성 향상과 인터넷뱅킹 편의 증진을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
거래내역 조회·증명서 발급 등 이용 편의 개선
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = Sh수협은행이 시각장애인의 금융 접근성을 높이기 위해 개인인터넷뱅킹에 전자점자 서비스를 도입했다.
수협은행은 지난 16일부터 개인인터넷뱅킹에 전자점자 서비스를 도입했다고 19일 밝혔다. 전자점자 서비스는 인터넷뱅킹 화면의 텍스트를 점자 파일로 변환해 시각장애인이 점자정보 단말기로 확인하거나 점자 프린터로 출력할 수 있도록 지원하는 기능이다.
수협은행은 상품별 거래내역과 이체내역 조회, 신용카드 이용대금 청구서, 각종 증명서 발급 등 주요 메뉴 23개를 전자점자 파일 형태로 제공한다. 이용자는 인터넷뱅킹 화면 하단의 '점자보기' 메뉴에서 파일을 내려받아 금융거래 정보를 확인할 수 있다.
기존 음성변환 안내만으로 파악하기 어려웠던 정보까지 점자로 확인할 수 있어 시각장애인의 인터넷뱅킹 이용 편의성이 높아질 것으로 수협은행은 기대하고 있다.
수협은행은 그동안 취약계층의 금융서비스 이용 편의를 높이기 위한 지원도 이어왔다. 고령자와 장애인, 영유아 동반 고객, 임산부 등을 위한 섬김금융창구를 운영하고 계약서류 음성변환 서비스인 '보이스아이'를 도입했다. 점자통장과 점자카드, 음성 OTP 등도 제공하고 있다.
신학기 수협은행장은 "이번 전자점자 서비스 운영이 시각장애인 고객에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "수협은행을 이용하는 모든 고객이 차별 없이 금융서비스를 이용할 수 있도록 금융 접근성 제고를 위한 인프라를 개선하고 포용금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com