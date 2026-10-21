신한은행, 스테이블코인 활용 외국인 의료비 결제·정산 실증 완료

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 21일 KSNET과 외국인 환자 스테이블코인 결제 실증을 완료했다
- 해외 사업자가 환전·송금하면 KSNET이 의료기관에 원화로 정산했다
- 의료기관의 디지털자산 보유 없이 결제수단 다변화 가능성을 확인했다
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디지털자산 직접 보유 부담 제거…거래 내역 전자 기록으로 투명성 확보
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 결제사업자 KSNET과 협력해 외국인 환자의 스테이블코인 의료비 결제와 국내 의료기관 대상 원화 정산 실증(PoC)을 완료했다고 21일 밝혔다.
이번 실증은 해외 스테이블코인 결제 수요에 대응하는 동시에 국내 의료기관의 기존 정산체계 유지 가능성을 점검하기 위해 추진됐다. 서울 소재 의료기관에서 해외 스테이블코인 간편결제를 활용한 제한적 시범거래 방식으로 진행됐다.
외국인 환자가 스테이블코인으로 결제하면 해외 사업자가 이를 법정화폐로 환전해 송금하고, KSNET이 의료기관에 원화로 정산하는 구조다. 신한은행은 이 과정에서 결제대금 수취와 원화 정산에 필요한 금융 인프라의 연계 가능성을 확인했다.
이번 실증은 국내 기관과 의료기관이 디지털자산을 직접 보유하거나 매매하지 않는 방식을 적용한 점이 특징이다. 이를 통해 의료기관은 별도의 가상자산 관리 부담 없이 결제수단을 다변화하고, 외국인 환자는 기존 해외 간편결제 서비스를 이용할 수 있게 했다.
결제부터 정산까지의 전 과정은 전자적으로 기록된다. 거래 내역 추적과 관리가 용이해져 결제 투명성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.
한편 신한은행은 스테이블코인 등 디지털자산 기술을 기존 금융 인프라와 연계해 기업 송금 및 결제 편의성을 개선하는 방안을 다각도로 검토하고 있다.
신한은행 관계자는 "새로운 결제수단이 도입되려면 이용자 편의와 수납 기업의 기존 업무 프로세스가 함께 고려돼야 한다"며 "이번 실증을 바탕으로 기업이 활용할 수 있는 결제·정산 서비스를 구체화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com