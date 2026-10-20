신한은행, 금융 콘텐츠 플랫폼 '신한SOL-git' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 7일 금융정보 콘텐츠 플랫폼 ‘신한SOL-git’을 오픈했다.
- 솔깃은 금융생활 전반의 정보를 누구나 웹에서 이용하도록 제공한다.
- 신한은행은 생성형 AI 시대에 맞춰 금융 지식과 서비스를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 검색 및 질문 환경 맞춰 출처 명확한 금융 지식 구조화
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 금융 정보를 제공하는 콘텐츠 플랫폼 '신한SOL-git(솔깃)'을 지난 7일 오픈했다고 20일 밝혔다.
솔깃은 예·적금, 대출, 투자, 연금, 세금, 부동산 등 금융 생활 전반의 정보를 다루는 개방형 플랫폼이다. 별도의 회원가입이나 앱 설치 없이 PC와 모바일 웹에서 누구나 이용할 수 있다. 플랫폼 명칭은 금융 정보를 흥미롭게 전달한다는 의미에 신한은행의 디지털 브랜드 'SOL'을 결합했다.
콘텐츠는 ▲모으기 ▲불리기 ▲빌리기 ▲쓰기 ▲지키기 등 주제별로 분류해 정보 탐색 편의성을 높였다. 전문적인 금융 내용은 고객 눈높이에 맞춰 작성되며, 금융 제도와 시장 변화를 반영해 지속적으로 업데이트된다.
신한은행은 생성형 AI 중심의 정보 탐색 변화에 맞춰 출처가 명확한 금융 지식을 제공하고자 솔깃을 기획했다. 검색엔진과 생성형 AI가 콘텐츠를 쉽게 활용할 수 있도록 정교한 구조를 적용할 계획이다.
아울러 임직원과 전문 집필진 참여를 늘리고 이용 데이터를 분석해 실제 유용한 금융 정보를 확충하는 한편, 고객 접점을 확대하고 일상에 도움이 되는 디지털 금융 서비스를 지속 강화할 방침이다.
신한은행 관계자는 "솔깃은 금융 전문성을 쉬운 언어로 전달하기 위해 구축한 플랫폼"이라며 "일상 속 금융 의사결정에 참고할 수 있는 지식 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com