신한카드, 日 SBI그룹과 엔화 스테이블코인 결제 검증

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 21일 일본 SBI그룹과 스테이블코인 결제 협약을 체결했다
- 3사는 엔화 스테이블코인 카드결제와 지갑 간 결제를 검증한다
- 국경 간 무역대금 정산과 결제 안전성 확보 방안도 함께 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드가 일본 SBI그룹과 손잡고 엔화 스테이블코인을 활용한 카드 결제와 무역대금 정산 등의 기술 검증에 나선다.
신한카드는 SBI그룹 자회사인 'SBI VC Trade', 'SBI XDC Network APAC'와 웹3.0 글로벌 결제 생태계 확장을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
지난 20일 일본 도쿄 SBI그룹 본사에서 열린 협약식에는 박창훈 신한카드 사장과 콘도 토모히코 SBI VC Trade 대표 겸 SBI XDC Network APAC 대표 등이 참석했다.
3사는 이번 협약을 시작으로 웹3.0 결제 서비스 확장을 위한 개념검증(PoC)을 공동 추진한다. 주요 협력 과제는 엔화 스테이블코인 카드 결제, 엔화 스테이블코인 기반 지갑 간(W2W) 결제, 국경 간 무역대금 정산, XDC 네트워크 노드 생태계 참여 검토 등이다.
카드 결제 개념검증에서는 카드에 스테이블코인을 연동해 테스트를 진행한다. 일본인 방문객이 스테이블코인으로 결제할 때 기존 카드와 같은 편의성을 누릴 수 있는지 검증한다. 자금세탁방지(AML)와 이상거래탐지(FDS) 등 리스크 관리 측면에서 결제 안전성을 확보할 방안도 함께 점검할 예정이다.
무역대금 정산 개념검증에서는 스테이블코인을 활용해 기존 국제송금망보다 빠르고 효율적인 정산 방식을 모색한다.
3사는 개념검증 결과를 바탕으로 과제별 세부 협의를 이어갈 계획이다. 이를 통해 한일 양국 간 국경을 넘는 결제·정산 영역에서 스테이블코인 기반 서비스를 구현하고 양국 방문객의 결제 편의를 높인다는 구상이다.
이번 협력은 신한금융그룹의 글로벌 디지털자산 인프라 확장 전략의 일환이다. 신한금융은 지난 8월 비자(Visa)그룹과 디지털자산, 인공지능(AI) 기반 결제 등 미래금융 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 신한카드는 SBI그룹과의 협력을 통해 차별화된 디지털 결제 경험을 설계하고 그룹의 국내외 미래금융 인프라 구축에 기여할 방침이다.
SBI는 은행·증권·보험·자산운용·디지털자산을 아우르는 일본 종합금융그룹이다. SBI VC Trade는 회원 수 기준 일본 최대 규모 디지털자산 거래소 운영 기업이다. SBI XDC Network APAC는 SBI홀딩스와 XDC 네트워크의 합작법인으로, 무역금융에 특화된 블록체인 기반 결제·정산 인프라를 제공한다.
신한카드 관계자는 "이번 파트너십은 디지털자산과 전통 금융을 잇는 새로운 결제 패러다임을 만들어가는 첫걸음"이라며 "다양한 협력 과제를 통해 스테이블코인 등 웹3.0 결제·정산 분야의 기술 기반을 강화하고 글로벌 디지털 결제 시장에서의 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com