'크래시2', 설계된 살인부터 폭발 사고까지…한층 커진 수사 스케일

AI 핵심 요약beta
- ENA는 23일 ‘크래시2’ 2차 티저 영상을 공개했다
- ‘크래시2’는 16일 더욱 악랄해진 교통범죄를 다룬다
- T.C.I는 강력해진 팀워크로 전국구 범죄를 소탕한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'가 더욱 악랄해진 교통범죄와 한층 강력해진 팀워크로 돌아온다.
오는 11월 16일 공개 예정인 ENA 새 월화드라마 '크래시2' 측은 23일, 더 악랄해진 도로 위 기강을 확실히 잡을 '팀 T.C.I'의 활약을 기대케 하는 2차 티저 영상을 공개했다.
'크래시2 : 분노의 도로'는 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 이야기다. 교통범죄라는 참신한 소재와 도로 위 빌런들을 단죄하는 교통범죄수사팀(T.C.I, Traffic Crime Investigation)의 통쾌한 팀플레이, 장르적 쾌감을 극대화한 카 체이싱 액션으로 방영 당시 ENA 역대 드라마 시청률 2위에 오르는 등 큰 사랑을 받았다.
뜨거운 기대 속 돌아온 '크래시2'에서는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄 사건을 해결한다. 더 교묘해지고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 브레이크 없는 수사 활극이 또 한 번 시청자들의 속을 시원하게 뚫어줄 전망이다.
베일을 벗을수록 기대감이 높아지는 가운데, 이날 공개된 2차 티저 영상은 한 치 앞을 알 수 없는 극악무도한 교통 범죄의 시작으로 시선을 사로잡는다. "도로 위에 시한폭탄이 돌아다니고 있는 셈이에요"라는 의미심장한 말과 함께 도로를 마비시키는 사고가 연달아 터진다. 무자비한 폭발 사고에 순식간에 아수라장이 된 도로. 그러나 사건을 파악하는 차연호(이민기)의 예리한 눈빛에 더해진 "이건 사고가 아닙니다. 설계된 살인이에요"라는 의미심장한 말은 치밀하게 계획된 범죄의 실체를 암시하며 긴장감을 높인다.
한 수 앞선 범죄에 맞서 본격적으로 가동된 T.C.I의 수사 작전 역시도 기대감을 높인다. 새롭게 합류한 막내 지대세(박지성)의 패기 넘치는 활약과 함께 민소희(곽선영)의 통쾌한 발차기가 짜릿하다. 작전 개시를 외치는 정채만(허성태)의 호령에 맞춰 더 악랄하고 치밀해진 교통 범죄를 소탕하기 위해 출격한 T.C.I. 한층 강력해진 팀워크와 집요한 추적으로 악인들을 끝까지 쫓으며 도로 위 기강을 잡을 이들의 활약에 기대가 모인다.
이민기는 작은 단서도 놓치지 않는 집요함과 사건의 핵심을 꿰뚫는 분석력을 지닌 'T.C.I'의 에이스 브레인 '차연호' 역을 맡아 극을 이끈다. 실전으로 다져진 무술 실력과 거침없는 기동력으로 도로를 누비는 '민소희'는 곽선영이 맡아 통쾌한 액션을 펼친다. 허성태는 아내를 잃은 슬픔을 딛고 새로운 추적에 나선 'T.C.I'의 창조자이자 버팀목 '정채만'을 열연하며 묵직한 존재감을 더한다. 소리만으로 차종을 파악하는 능력, 뛰어난 정보 분석력의 교통범죄계 애널리스트 '우동기'는 이호철이, 남다른 정보력과 함께 각종 무예를 뽐내는 '어현경'은 문희가 다시금 활약한다. 여기에 해맑은 웃음 뒤 무술 실력을 감춘 교통과 아이돌이자 순경 '지대세' 역으로 '뉴페이스' 박지성(NCT 지성)이 합류해 기대를 더한다.
한편, ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'는 11월 16일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니 + 에서도 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com