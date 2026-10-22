원주시의회, 원주시립미술관 운영 방안 검토

AI 핵심 요약beta
- 원주시의회 문화도시위원회는 22일 서울문화유산센터 횡성을 방문했다
- 위원들은 수장고와 야외 전시공간을 살피고 관리 방안을 검토했다
- 원주시립미술관의 보존과 시민 공개 기능 조화 방안을 모색했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시의회 문화도시위원회는 22일 서울문화유산센터 횡성을 방문해 현재 건립 중인 원주시립미술관의 소장품 보존·관리 및 공간 운영 방안을 검토했다고 밝혔다.
이번 방문에는 위원회 소속 의원들과 원주시 문화교육국 관계자들이 참석했으며 이들은 수장고와 야외 전시공간을 살펴보았다. 또한 시설 관계자로부터 효율적인 소장품 관리 방법에 대한 설명을 들었다.
위원들은 수장고의 규모와 보존장비 등 필수 설비를 면밀히 점검했으며 소장품의 안정적인 보존과 시민을 위한 전시·공개 기능의 조화를 위한 방안을 모색했다.
권아름 위원장은 "미술관은 소장품을 안전하게 보존하고 시민들이 문화예술을 쉽게 접할 수 있는 공간이어야 한다"며 "이번 방문에서 확인한 사례를 바탕으로 향후 원주시립미술관의 공간 활용 및 소장품 관리 방안에 대해 철저히 검토하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com