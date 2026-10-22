에이루트 "앤에스알시, 경영진 대상 17억원 유상증자"

AI 핵심 요약beta
- 에이루트는 22일 자회사 앤에스알시 경영진 대상 17억원 유상증자를 결정했다
- 이번 증자로 양사 협업을 강화하고 반도체 장비 사업 확대를 추진한다
- 앤에스알시는 대만 전력반도체 기업으로부터 노광장비를 수주했다
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노광장비 사업 협업·책임경영 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 반도체 장비·유통 기업 에이루트가 자회사 앤에스알시 경영진을 대상으로 17억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일 밝혔다.
제3자배정 대상자는 앤에스알시 현 대표이사를 비롯해 부사장과 영업본부장 등 주요 경영진이다. 에이루트는 이번 유상증자를 계기로 앤에스알시와 전략적 협업을 강화하고 반도체 장비 사업 확대를 추진할 계획이다.
신주 발행가액은 주당 4866원으로 총 34만9362주의 보통주가 발행된다. 신주는 주권 교부일로부터 1년간 보호예수될 예정이다. 회사는 앤에스알시의 반도체 장비 기술과 에이루트의 자본력을 결합해 책임경영 체계를 강화하고 양사 간 사업 협력을 확대한다는 방침이다.
앤에스알시는 최근 글로벌 반도체 기업을 대상으로 노광장비 수주를 확대하고 있다. 기존 고객사에 이어 대만 전력반도체 생산기업 P사로부터 노광장비를 수주했다. 회사는 인공지능(AI) 데이터센터 확대에 따른 전력반도체 수요 증가로 관련 장비 수주가 늘어날 것으로 보고 있다.
에이루트 관계자는 "앤에스알시는 글로벌 고객사 확보와 전문인력 확충을 통해 반도체 노광장비 사업의 성장 기반을 강화하고 있다"며 "반도체 리퍼비시 및 노광장비 수주 파이프라인과 실적 턴어라운드를 가장 잘 파악하고 있는 앤에스알시 경영진의 이번 유상증자 참여는 향후 성장에 대한 자신감을 표명하는 것"이라고 말했다.
그는 이어 "유상증자를 기점으로 단기적 성과 창출에 머무르지 않고 모회사와 자회사 전체의 중장기 전략을 주도적으로 실행해 나갈 것"이라며 "북미, 대만, 일본, 중국 등 해외 주요 고객사는 공급망 선정 시 기술력뿐만 아니라 장기적인 경영 안정성을 엄격히 평가하기 때문에 그룹사 간 시너지를 강화해 글로벌 벤더로서 성장해 나가겠다"고 강조했다.
winter1004@newspim.com