에이루트 子, 삼성전자·SK하이닉스 출신 반도체 핵심 노광장비 전문가 영입

AI 핵심 요약beta
- 앤에스알시는 14일 삼성전자·SK하이닉스 출신 노광장비 전문가 5명을 채용했다
- 신규 인력은 20년 이상 경력으로 노광장비 설치·이전·유지보수를 담당했다
- 앤에스알시는 전문가 영입으로 노광장비 토탈 솔루션 역량을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이루트의 반도체 장비 자회사 앤에스알시(NSRC)가 삼성전자와 SK하이닉스 출신 노광장비 전문가 5명을 신규 채용했다고 14일 밝혔다.
신규 인력은 20년 이상의 경력을 보유한 전문가들로, 주요 반도체 제조 기업에서 노광장비 설치·이전·유지보수를 담당해왔다. i-line부터 KrF(불화크립톤), ArF(불화아르곤) 노광장비까지 폭넓은 기술 역량을 갖추고 있다.
회사에 따르면 반도체 리퍼비시 장비 분야에서는 장비 확보 능력뿐 아니라 고객 생산라인에 맞춘 이전설치, 성능 검증, 셋업, 사후 유지보수 역량이 핵심이다. 글로벌 반도체 투자 확대 속에서 리퍼비시 노광장비는 신규 장비 대비 짧은 납기와 비용 효율성을 바탕으로 수요가 증가하고 있다.
앤에스알시는 최근 중국과 대만 등 해외 반도체 기업을 대상으로 연이은 노광장비 공급계약을 이어가며 글로벌 수주 레퍼런스를 축적하고 있다. 이번 전문가 확보를 계기로 단순 장비 매입·판매를 넘어 장비 소싱, 리퍼비시, 이전설치, 셋업, 사후 기술지원까지 아우르는 노광장비 토탈 솔루션 역량을 구축할 것이라고 회사 측은 설명했다.
회사 관계자는 "이번에 합류한 엔지니어들은 니콘 노광장비의 이전설치와 유지보수 현장에서 오랜 기간 경험을 쌓아온 엔지니어"이라며 "전문가 영입을 기점으로 장비 소싱뿐 아니라 리퍼비시, 설치, 검수, A/S까지 직접 대응할 수 있는 기술 기반을 강화해 해외 고객사 대상 신뢰도를 높여 나가겠다"고 말했다.
그는 이어 "중국, 대만 등 글로벌 반도체 기업향 공급 레퍼런스를 기반으로 고객사와 파트너사를 확대하고 있다"며 "이번에 확보한 인력을 중심으로 반도체 리퍼비시 장비 사업의 기술 경쟁력과 수익성을 동시에 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com