에이루트, 우진기전 후속 투자금 247억원 회수 완료

AI 핵심 요약beta
- 에이루트가 4일 우진기전 후속투자금 247억원을 회수했다.
- 원금보다 92억원을 더 거둬들여 수익을 냈다.
- 회수금을 바탕으로 신사업 확대와 재무개선을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
회수금, 전일 종가 기준 시총의 88% 규모
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 에이루트가 우진기전 재매각에 따른 후속 투자금 247억원의 회수를 완료했다.
4일 에이루트는 우진기전 후속 투자와 관련한 주식 매각대금 247억원이 입금됐다고 밝혔다. 앞서 큐리어스파트너스는 지난달 코스톤아시아와 우진기전 지분 100%를 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각가는 약 3000억원 규모다.
에이루트는 지난 2024년 관계사 우진홀딩스를 통해 보유하던 우진기전 지분 100%를 큐리어스파트너스에 매각한 뒤 큐리어스볼티지제삼차에 155억원을 후속 투자했다.
이번 투자금 회수를 통해 에이루트는 원금 대비 약 92억원의 추가 수익을 확보했다. 회사에 따르면 회수금 247억원은 전일 종가 기준 에이루트 시가총액의 약 88%에 해당한다.
회사는 지난 2024년 반도체 리퍼비시 노광장비 전문기업 앤에스알시를 인수하며 반도체 장비 시장에 진출했다. 앤에스알시는 최근 중국과 대만 등 해외 반도체 기업을 대상으로 노광장비 공급계약을 체결하며 수주 실적을 확보하고 있다.
기존 판매시점정보관리(POS) 프린터 사업을 기반으로 디지털 금융 분야로도 사업 영역을 확대하고 있다. 회사는 해외 법인을 통해 지난 6월 해외 규제기관으로부터 스테이블코인 관련 허가를 취득했다고 설명했다. 또한 자회사 에이루트에코는 지난해 공장을 준공한 뒤 리사이클링 연료를 생산해 발전소에 공급하고 있다.
회사 관계자는 "우진기전의 성장성이 높다고 판단해 매각 당시 후속 투자까지 진행했으며, 이를 통해 대규모 추가 투자 수익을 창출하는 데 성공했다"며 "회수금을 기반으로 재무구조를 개선하고 스테이블코인 등 신사업과 자회사를 통해 진행 중인 반도체 장비, 리사이클링 사업을 가속화하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com