에이루트 자회사 앤에스알시, 대만 반도체기업 노광장비 수주

AI 핵심 요약beta
- 앤에스알시는 19일 대만 반도체기업 P사 노광장비를 수주했다
- P사는 데이터센터 전력 인프라용 전력반도체를 생산한다
- 앤에스알시는 AI 전력반도체 장비 추가 수주를 추진한다
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AI 데이터센터 관련 장비 수주 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 에이루트의 반도체 장비 자회사 앤에스알시(NSRC)가 대만 반도체 기업 P사의 생산공장에 적용되는 노광장비를 수주했다고 19일 밝혔다.
P사는 모스펫(MOSFET), 다이오드(Diode), 쇼트키(Schottky), 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 등을 생산하는 대만 종합반도체기업(IDM)이다.
회사에 따르면 P사의 전력반도체는 미국 등의 데이터센터에 공급되며 전력 공급과 변환, 분배, 냉각 시스템 등에 적용된다. 인공지능(AI) 서버의 전원공급장치와 전원모듈 등에도 사용된다.
앤에스알시는 국내 반도체 장비 리퍼비시 사업을 기반으로 미국과 중국, 일본 등 글로벌 파트너사와 협력하며 장비 수급과 해외 수주를 확대하고 있다.
노광장비는 웨이퍼 위에 미세 회로 패턴을 구현하는 반도체 전공정 장비다. 앤에스알시는 이번 수주를 계기로 AI 데이터센터 전력 인프라와 관련된 전력반도체 제조 장비 시장에서 추가 수주를 추진할 계획이다.
최근 AI 데이터센터의 서버 전력 사용량이 증가하면서 관련 전력 인프라의 중요성이 커지고 있다. 회사는 이에 따라 전력반도체 제조사의 생산설비 투자와 관련 장비 수요도 확대될 것으로 기대하고 있다.
회사 관계자는 "AI 데이터센터 확산으로 전력 공급과 냉각 효율이 핵심 과제로 부각되면서, 전력반도체와 이를 생산하기 위한 장비 수요도 빠르게 증가하고 있다"며 "앤에스알시는 P사향 노광장비 수주를 통해 글로벌 AI 데이터센터 밸류체인에 진입하게 됐으며, 올해에 이어 내년에도 AI 데이터센터용 전력반도체 제조 관련 장비 수주가 확대될 것으로 예상하고 있다"고 말했다.
한편 앤에스알시는 최근 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업 출신 전문 기술인력을 영입하며 기술 인력을 확충하고 있다. 반도체 장비 리퍼비시 사업에서 장비 확보부터 설치와 검증, 셋업, 유지보수까지 대응할 수 있는 역량을 강화한다는 방침이다.
winter1004@newspim.com